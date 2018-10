Ricerca, Mattarella: inaccettabili credenze anti-scientifiche

Roma, 29 ott. (askanews) - "Nel tempo della comunicazione immediata e delle connessioni crescenti, è inaccettabile che, accanto alle tante informazioni liberamente disponibili, si diffondano anche credenze anti-scientifiche e illogiche congetture che inducono a comportamenti autolesionisti". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla Cerimonia al Quirinale 'I giorni della ricerca'."Le conoscenze sono fondamentali. Ed è importante che si diffondano, che si innalzi insomma il patrimonio di cultura condivisa. La scienza medica, la ricerca, l'esperienza maturata nel tempo aiuta non solo il singolo individuo, ma la comunità nel suo insieme a prevenire malattie e conseguenze pericolose, in primo luogo sulla vita dei bambini - ha aggiunto il capo dello Stato -. Agire con responsabilità per proteggere la comunità - e dunque il diritto alla salute - è un dovere a cui non è legittimo derogare".