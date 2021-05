Riaperture, Salvini: anticipare all'11 giugno i matrimoni

Roma, 19 mag. (askanews) - Incontro tra Matteo Salvini e la presidente di Federmep (Federazione Matrimoni ed Eventi Privati) Serena Ranieri. Sul tavolo, la situazione del settore e le proposte per una ripartenza "rapida e in sicurezza". Tra le idee condivise da Salvini, rieriscono dalla Lega, "l'anticipazione del via libera alle cerimonie dal 15 giugno perlomeno all'11 giugno (così da poter celebrare migliaia di eventi in più) e nessun limite per gli invitati se vaccinati, guariti o con tampone".