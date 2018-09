Clamorosa retromarcia della maggioranza: i bambini non vaccinati devono restano fuori dalle classi

Retromarcia della maggioranza sui vaccini. Si punta a chiudere di nuovo le porte di ingresso di materne e asili ai bambini non vaccinati. "La maggioranza M5s-Lega della commissione Affari sociali ha proposto la soppressione del comma 3 dell`articolo 6 del decreto legge che prevede la proroga dell`obbligo di vaccinazione per l`iscrizione scolastica", ha riferito il capogruppo Dem in commissione Affari sociali, Vito De Filippo. "Si tratta - ha aggiunto - di una clamorosa retromarcia e di una straordinaria vittoria della buona politica, della scienza e del buon senso. Ieri, durante le audizioni, i medici, i pediatri e gli esperti degli Istituti superiori di Sanità, avevano contestato nel merito le ragioni di una scelta che metteva a rischio la salute dei bambini. E` un successo ottenuto anche grazie al contributo decisivo del PD".

Ecco com'è andata

Presentato emendamento al Milleproroghe che sopprime proroga. "Oggi abbiamo presentato un emendamento al Milleproroghe in materia di vaccini che sopprime quello già approvato ad agosto al Senato. Questo al fine di trattare le politiche vaccinali con un provvedimento normativo ad hoc: il ddl che abbiamo già depositato al Senato e di cui si inizierà l`esame nel più breve tempo possibile". Lo ha affermato in una nota Vittoria Baldino, relatrice M5S del decreto Milleproroghe. "Sui vaccini il nostro Paese ha bisogno di una disciplina organica e razionale. Per questo motivo - ha detto - si è deciso di affrontare questo lavoro nello strumento del ddl liberando il Milleproroghe, che assolve a funzioni diverse, da questa incombenza. In questo modo potremo definitivamente superare il decreto Lorenzin, un testo di carattere emergenziale, causa dei malfunzionamenti e del caos che abbiamo dovuto affrontare fino ad oggi". "Il nuovo disegno di legge sarà in grado di definire un quadro normativo completo e coerente, che andrà di pari passo con l`istituzione dell`indispensabile Anagrafe vaccinale. L`obbligo e le eventuali sanzioni verranno quindi discussi nella sede opportuna, come è giusto considerata l`importanza di tali temi", ha aggiunto Baldino.

La vittoria del PD

Il PD gongola. "La maggioranza M5s-Lega della commissione Affari sociali ha proposto la soppressione del comma 3 dell`articolo 6 del decreto legge che prevede la proroga dell`obbligo di vaccinazione per l`iscrizione scolastica", ha riferito il capogruppo Dem in commissione Affari sociali, Vito De Filippo. "Si tratta - ha aggiunto - di una clamorosa retromarcia e di una straordinaria vittoria della buona politica, della scienza e del buon senso. Ieri, durante le audizioni, i medici, i pediatri e gli esperti degli Istituti superiori di Sanità, avevano contestato nel merito le ragioni di una scelta che metteva a rischio la salute dei bambini. E` un successo importante ottenuto anche grazie al contributo decisivo dei parlamentari del Partito democratico". Per il segretario del Pd Maurizio Martina il "dietrofront di Lega e M5S sui vaccini, battuta la loro visione oscurantista. Resta l'obbligo. Grazie alle tantissime famiglie che si sono battute come noi per il diritto alla salute e per la scienza".

LeU saluta con favore



LeU saluta con favore la retromarcia governo e propone il varo di un'anagrafe nazionale. "Il passo indietro del Governo sui vaccini testimonia che avevamo ragione nel sottolineare l'assurdità di una proroga delle autocertificazioni che già stava portando il caos a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico.Una vittoria della comunità scientifica, delle associazioni, dei medici, dei presidi, della buona politica ma soprattutto del buon senso in difesa e tutela della salute dei nostri figli. Adesso non bisogna abbassare la guardia sul tema delle coperture vaccinali. Si proceda subito alla realizzazione dell'anagrafe nazionale dei vaccini, unico strumento di monitoraggio e programmazione efficace nella prevenzione delle malattie", ha detto Michela Rostan (LeU), vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera.

Reclama meriti anche Forza Italia

Reclama meriti anche Forza Italia. "Vaccini. Inversione a U del governo gialloverde. Un emendamento della maggioranza conferma l'obbligo delle vaccinazioni per la frequenza scolastica. Premiato il lavoro in Parlamento di Fi dalla parte dei bambini. Ha vinto il buon senso, ha vinto la scienza", ha sintetizzato su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.