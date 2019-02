Restitution day, Di Maio: da M5S 2 milioni alla Protezione civile

Roma, 6 feb. (askanews) - Oggi è un #RestitutionDay speciale. Festeggia così, su Facebook, il vicepremier Luigi di Maio che ha partecipato al flash-mob del M5S a Roma, in piazza del Parlamento, in cui è stato mostrato un finto assegno in mattoncini di due milioni di euro. Due milioni di euro donati alla Protezione civile ha spiegato Di Maio in conferenza stampa alla Camera, accanto ad Angelo Borrelli, capo della Protezione civile."Se lo diciamo lo facciamo, oggi manteniamo un'altra promessa con gli italiani, con questo Restitution Day, l'ennesimo che facciamo, tagliamo due milioni di euro in pochi mesi ai parlamentari M5S e li diamo in dotazione alla Protezione civile per riparare ponti, strade, mettere in sicurezza centri urbani.I soldi andranno a Liguria, Friuli Venezia Giulia e Sicilia, Regioni particolarmente colpite da alluvioni e calamità naturali che hanno distrutto arterie fondamentali e infrastrutture. Con questi soldi, ha ricordato Di Maio la cifra restituita dai 5S arriva a 100 milioni di euro, e visti i risultati del fondo del microcredito con cui sono state aperte 10mila aziende si è pensato di destinare i soldi ad altri progetti sul territorio. Si va avanti sul taglio dei privilegi."È fondamentale che per aprile il Senato approvi il taglio degli stipendi dei parlamentari italiani. La settimana prossima come M5s depositeremo la proposta di legge per il taglio degli stipendi di tutti i parlamentari, per dimezzare l'indennità di 10mila euro lordi e poi con l'ufficio di presidenza interverremo per una rendicontazione puntuale dei rimborsi. Entro aprile questa legge va approvata almeno dal Senato".