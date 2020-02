Renziani avvertono: fiducia su governo? Sfiducia per Bonafede

Roma, 10 feb. (askanews) - Italia viva è pronta a presentare una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Bonafede, se il governo cercherà di fare approvare il lodo "Conte-bis" con la fiducia. Fonti del partito di Matteo Renzi spiegano: "Dopo che per tre giorni gli spin del Pd avevano spiegato che Renzi era nell'angolo, oggi emerge la verità: quel che resta della maggioranza non ha ancora deciso che cosa fare sul Lodo Annibali"."Italia Viva non indietreggia", prosegue Iv. "Pertanto se ci sarà la richiesta di un voto di fiducia sul governo, Italia Viva rilancerà sulla mozione di sfiducia a Bonafede. La mozione verrà presentata al Senato dove Renzi è convinto di portare tutti i voti di IV, tutti quelli delle opposizioni (difficile ipotizzare il soccorso azzurro proprio sulla giustizia) e qualcuno anche del Pd. A quel punto il ministro Bonafede sarebbe costretto a dimettersi"."Noi non molliamo nemmeno di un centimetro", spiega Renzi ai suoi, che riunisce stasera a Palazzo Giustiniani. "Dicono che io mi fermo per aspettare le nomine. Si vede che non mi conoscono".