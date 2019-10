Renzi 'tenta' Forza Italia

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Matteo Renzi continua a sedurre Forza Italia. Vi aspetto per rafforzare il centro, avrebbe detto con un sorriso il leader di 'Italia Viva', questa mattina a palazzo Madama, a un gruppo di senatori azzurri. Mentre in Aula si discuteva il dl imprese, nella Sala Garibaldi del Senato, l'equivalente del Transatlantico di Montecitorio, infatti, si sarebbe formato un capannello di parlamentari forzisti attorno all'ex segretario del Pd. L'ex premier, raccontano all'Adnkronos, avrebbe ribadito in sostanza l'appello lanciato dalla Leopolda agli scontenti di Fi, della serie 'porte aperte' a tutti i liberali democratici che non si riconoscono più nel partito di Silvio Berlusconi. Ad ascoltarlo c'erano i forzisti Francesco Battistoni, Dario Damiani, Enrico Aimi e Antonio Saccone, a cui si sarebbero aggiunti Franco Dal Mas e Andrea Causin. Convinto che al centro ci sia un enorme spazio politico, Renzi avrebbe spiegato che per realizzare il suo progetto di allargare i confini dell'ex patto del Nazareno vuol coinvolgere tutti i veri moderati. Causin, indicato in questi giorni dai boatos e da alcuni retroscena come 'nuovo arrivo' di Iv, esclude l'addio a Fi e precisa: ''Non voglio smentire, perché se smentisco vuol dire che il fatto esiste, invece non c'è nulla di vero''.