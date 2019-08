Roma, 6 ago. (AdnKronos) - "Il governo dice basta agli 80€. A pagare sono sempre i più deboli, quelli per cui mille euro l’anno in più erano un aiuto vero. Ma Salvini finito il tour in spiaggia deve far cassa. Peccato perché era una misura giusta ma soprattutto perché a rimetterci sono sempre i soliti". Lo scrive su Twitter l'ex premier Matteo Renzi.