Renzi: sfiducia Bonafede? Vedremo, dipende da suoi comportamenti

Roma, 11 feb. (askanews) - Italia Viva presenterà la mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede? Il leader di Iv, Matteo Renzi, non esclude l'ipotesi ma aggiunge "ciò che faremo nei confronti di Bonafede lo verificheremo alla luce dei comportamenti del Ministro stesso". Intervistata ad Agorà su Rai tre, alla domanda se la sfiducia resti tra le ipotesi, Renzi ha risposto "mi pare di averlo già detto". Renzi ha aggiunto che il cosiddetto 'lodo Conte' che il governo potrebbe presentare come emendamento al decreto milleproroghe "è incostituzionale, per espressa ammissione degli ex presidenti della Corte Costituzionale che si sono esressi".