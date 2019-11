Renzi al Pd: non regaliamo il Colle alla Lega

Roma, 19 nov. (askanews) - "Andare a votare oggi significa regalare a Salvini il Paese, il Quirinale, i pieni poteri. E come se non bastasse significa lasciargli Emilia,Toscana e Lazio. Può darsi che questa sia la decisione autolesionista di parte del gruppo dirigente del Pd. Ma non credo sia l'interesse degli elettori del Pd, oltre che dei cittadini italiani. Noi siamo nati pronti e non ci fa paura nulla. Ma faremo di tutto per eleggere un presidente della Repubblica non sovranista. Questa è la nostra sfida.E Italia Viva la vincerà". Cosi dice Matteo Renzi in una intervista al Corriere della Sera.