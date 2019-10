Renzi: obiettivo Iv 50 parlamentari e 100 sindaci entro anno

Roma, 22 ott. (askanews) - Alla decima edizione della Leopolda "è nato un partito. Con la presentazione del bellissimo simbolo in un momento di grande emozione, ma anche con la carta dei valori redatta da Gennaro Migliore e Lisa Noja". E' quanto scrive nella sua E-news, Matteo Renzi, spiegando che, sul fronte delle iscrizioni, l'obiettivo è "cinquanta parlamentari entro la fine dell'anno. Trenta consiglieri regionali entro la fine dell'anno (siamo partiti da Lombardia, Basilicata, Liguria. In arrivo Lazio, Sicilia, Friuli Venezia Giulia). Cento sindaci da qui alla fine dell'anno"."E diecimila iscritti entro la fine dell'anno, solo che in questo caso abbiamo raggiunto l'obiettivo in due giorni, meglio così" e "per ogni iscritto Italia Viva pianta un albero". "La decima edizione è stata la più partecipata di tutte e io sono davvero tanto felice della valanga di idee e affetto che la Stazione fiorentina ha saputo sprigionare in questi tre giorni. Grazie. Non trovo parole diverse. E chiedo scusa alle migliaia di persone che sono rimaste fuori", conclude l'ex premier.