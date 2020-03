Renzi: nuovo decreto per Coronavirus primo passo ma serve molto altro

Roma, 16 mar. (askanews) - "Le misure che il Governo approva sono un primo passo. Ma serve molto altro, a cominciare dallo sblocco dei cantieri con il Piano Shock". Lo ha scritto nella sue e-news il leader di Italia viva Matteo Renzi, in riferimento al Consiglio dei ministri che varerà le misure di sostegno economico per l'emergenza Coronavirus."Ore difficili, lo sappiamo. Ma tutto il mondo è davanti alla sfida del Coronavirus. E non sarà facile uscirne. Dunque un passo alla volta, con calma, lucidità e buon senso", ha aggiunto. "Gli italiani stanno dimostrando una forza d'animo incredibile", ha sottolineato il leader di Italia viva secondo il quale "in questa fase non hanno senso le diatribe sui giornali o le divisioni fra partiti. Non faccio polemiche, non le raccolgo. Gli errori commessi, a tutti i livelli, devono aiutarci a fare meglio. Per noi e per i Paesi stranieri che possono imparare da ciò che è accaduto in Italia".E dunque, per Renzi, "sostenere che il Coronavirus sia un complotto contro l'Italia è una buffonata che non fa ridere. Serve invece una risposta europea e mondiale. Adesso va fermata la diffusione del contagio, per evitare il collasso delle terapie intensive. Anche aprendo strutture di emergenza (fiere, navi, hotel)".Tra le sue riflessioni Renzi ha ricordato che "il vaccino arriverà perché la scienza vince sempre. Ma occorrono ancora settimane, forse mesi. E non si trovano più NoVax fortunatamente"."In questo scenario, lasciatemi dire un grazie gigantesco a chi lavora in corsia o sui mezzi di soccorso. I nostri medici, i nostri infermieri, i nostri volontari, i nostri farmacisti sono meravigliosi", ha concluso.