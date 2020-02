Renzi:non voglio far cadere governo ma non mi dimetto da riformista

Roma, 22 feb. (askanews) - "Siamo stati percepiti come quelli che volevano rompere. Io il governo lo voglio risollevare, non lo voglio farlo cadere". Ma per farlo "non possiamo dimetterci da riformisti come sta facendo qualcun altro pur di mantenere il proprio posizionamento. Noi stiamo difendendo la dignità di un posizionamento politico". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intervenendo all'assemblea della formazione politica."In questa settimana - ha aggiunto - hanno fatto quattro puntate su cinque di 'Otto e mezzo' sul mio carattere, si è mostrificata la posizione di Italia Viva in nome di una battaglia personale, senza dedicare una riga al tema centrale, che non è il mio carattere, ma è il come si sta in politica".