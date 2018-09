Renzi: non mi rassegno e combatto, Pd smetta con il fuoco amico

Roma, 11 set. (askanews) - "Io non mi rassegno a lasciare l'Italia a questi cialtroni. E dunque combatto a testa alta e a viso aperto". Lo scrive Matteo Renzi, senatore ed ex segretario del Pd, nella sua e-news."Io - spiega - intendo combattere, giorno dopo giorno, per un'idea di Italia diversa. Un'Italia dei doveri, non solo dei diritti Un'Italia della solidarietà, non degli egoismi. Un'Italia della cultura, non della rabbia. Un'Italia della scienza, non dell'ignoranza. Le elezioni ci hanno detto che siamo minoranza. Bene, anzi male. Lavoriamo per essere maggioranza, senza arrenderci, senza parlarci addosso". Per questo motivo, sottolinea, "ho ripreso a girare accolto da un affetto che sinceramente ha sorpreso anche me. Nonostante i commenti dei quotidiani o i troll sui social non mi sono mai dimenticato di quanto fosse forte il calore della nostra gente. A Ravenna come a Firenze, a Bologna, come a Milano ieri sera è stato bello tornare a incrociare i nostri sguardi".Però, precisa, "non parlo di congresso, di statuto, di regolamento. Non entro nel merito delle questioni del Pd se non per augurarmi che si smetta con il fuoco amico, quel fuoco amico che per due volte mi ha attaccato alle spalle. Anche tra i nostri compagni di strada c'è stato chi ha perso più tempo ad attaccare me anziché attaccare i populisti. Come dico ovunque: avete fatto la guerra al Matteo sbagliato, compagni. Nonostante le ricostruzioni fantasiose di chi mi vorrebbe ogni giorno a parlare di correnti dentro al Pd, io faccio altro. E come vedete dai discorsi di questi giorni fare altro significa invitare tutti a non essere rassegnati, a lottare, a smetterla con l'autoanalisi e iniziare con l'opposizione"."A chi ci crede rinnovo l'invito a venire alla Leopolda. Dal 19 al 21 ottobre. Il tema: 'Ritorno al Futuro'. E l'Italia ha molto bisogno di tornare a costruire futuro", conclude, ribadendo che "tutti sono i benvenuti come sempre alla Leopolda. Perché la Leopolda non è lo spazio di un partito o di una corrente ma un luogo dove crescono idee, proposte e coraggio. Prenotatevi per tempo perché dai primi segnali che abbiamo rischia di essere la Leopolda più partecipata di sempre".