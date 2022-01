Roma, 26 gen. (askanews) - No a candidature al Quirinale che spacchino la maggioranza, Matteo Renzi - spiegano fonti di Iv dopo l'incontro con Enrico Letta - concorda sulla necessità di fare di tutto per evitare nomi che mettano a rischio la tenuta della coalizione che sostiene il governo.I due leader sono tornati a fare asse, dopo il no pronunciato ieri da entrambi all'ipotesi di una candidatura di Franco Frattini.