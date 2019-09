Renzi: legge sul fine vita va fatta tutti insieme

Roma, 26 set. (askanews) - Sul fine vita "io penso che la legge vada fatta ma che ci voglia un grande, grande e giusto e intelligente modo di arrivare a questa legge". Lo ha detto Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva, ospite dell'Aria che tira su La7."Stiamo parlando - ha aggiunto - di come salutiamo le persone cui vogliamo bene, come pensiamo la nostra fine. Vale per cattolici buddisti, musulmani. Nella civiltà dei contadini, dei nostri nonni, il piccolino veniva accompagnato per mano a dare l'ultimo saluto. Bisognerebbe che questa legge venisse fatta tutti insieme, ci sono centinaia di altri motivi per litigare. Bisogna fare uno sforzo, gli uni e gli altri, di ascoltarsi, senza scontri ideologici, si può fare".