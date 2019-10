Renzi lancia votazione sul web per scelta simbolo Italia viva

Roma, 12 ott. (askanews) - Una 'consultazione' web per scegliere il simbolo di Italia viva, il nuovo soggetto politico creato da Matteo Renzi.In vista della kermesse della Leopolda, che si apre venerdì prossimo a Firenze, Renzi ha pubblicato su Facebook tre possibili simboli."Sabato prossimo alle 18 in punto - spiega il senatore ed ex premier - il simbolo di Italia Viva sarà ufficialmente presentato alla Leopolda10. Sarà un grande momento di festa. Già, ma quale sarà il simbolo? Facciamo una cosa diversa dagli altri partiti: decidiamo il logo tutti insieme! Qui ci sono le tre proposte che abbiamo selezionato tra le tante arrivate in questi giorni. Per votare basta andare sul sito www.italiaviva.it e scegliere quella che preferite. Mi piace l'idea che questa nostra nuova Casa sia un luogo ricco di partecipazione. A cominciare dal simbolo che ci rappresenterà sulla scheda elettorale. In attesa di votare per Italia Viva, avete una settimana per votare il simbolo!"