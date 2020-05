“Tutto e subito”. I soldi del dl aprile, ormai diventato “decreto maggio”, li vogliono tutti i partiti, che litigano al loro interno, specie tra Iv e M5S, ma per ora la tregua regge

Si placano i toni, ma non le tensioni, nella maggioranza. Matteo Renzi mette in stand by la sua minaccia di rottura, parlando di “passi avanti significativi” da parte del premier Conte, dopo giorni in cui sembrava che stesse per far cadere il governo l’indomani mattina, ma lo scontro si sposta sul decreto che contiene le misure economiche, atteso da giorni e giorni, ma che, per vedere la luce, dovrà aspettare non prima del mercoledì della prossima settimana, il 7 maggio, ma tanto vale, a quel punto, chiamarlo ‘dl maggio’ e non aprile perché il mese di aprile sarà finito da un pezzo.

Il 1 Maggio Conte chiede ‘scusa’ per i ritardi

Conte interviene, via social, nel giorno del Primo Maggio a chiedere ‘scusa’ ai cittadini nei ritardi dei pagamenti e nello stanziamento dei fondi previsti dal governo e aggiunge che nuovi aiuti “più pesanti, più rapidi, più diretti” arriveranno a dare fiato a un mondo del lavoro messo “a dura prova” e a un Paese dove si avvertono “rabbia e angoscia” anche per i posti di lavoro a rischio. Parole di cauta speranza, e nulla più. Ma è sulle singole misure si litiga in maggioranza: una riunione del premier con i capi delegazione prevista in mattinata slitta fino alla sera per dare al ministro Roberto Gualtieri la possibilità di mediare con i singoli partiti, ma la mediazione non decolla e la riunione slitta a oggi domenica.

Mattarella e Papa ‘soccorrono’ Conte

Tra i motivi di scontro ci sono le misure sul lavoro e il Reddito di emergenza (l’acrostico pare che sia REM, come la famosa band Usa che furoreggiava negli anni Novanta), i fondi per la famiglia, ma anche la possibilità di dare fondi pubblici alle grandi aziende con l'ingresso dello Stato come socio. Dopo l'appello alla “collaborazione istituzionale” e alla “chiarezza” nell'azione del governo avanzata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (una velata e quanto secca critica a Conte, pur se fatta con toni prudenti), giungono anche le parole del Papa, che invita i politici a superare le “differenze” che li dividono per “prendersi cura dei loro popoli in un momento di crisi”. Papa felice anche che il braccio di ferro tra governo e Cei sulla possibilità di dir messa, dare l’Eucarestia e l’estrema unzione si è risolto nel migliore dei modi e il più italiano degli accomodamenti.

Il clima tra maggioranza e opposizione resta teso

Continuano, però, a circolare scenari di crisi di governo, se dovesse consumarsi una frattura della maggioranza sul Mes o se dovessero aumentare le difficoltà sul fronte economico. Ma è anche vero, come ammettono fonti di Italia Viva, che sarebbe incomprensibile aprire una crisi e affondare il governo mentre si affronta l'emergenza sia sanitaria che economica, emergenza che non è ancora scoppiata. E così Renzi abbassa i toni. Lo scontro aveva raggiunto l'apice l'1 maggio, quando Vito Crimi e il Pd erano intervenuti a difesa di Conte che sembrava sul punto di stare per cadere. Il ministro Francesco Boccia ricorda che l'unica alternativa al governo sono le elezioni, mentre dalle fila M5s alza la voce Alessandro Di Battista che chiede di ‘disinnescare’ la mina Renzi, tra le proteste dei renziani, e che, per una volta, lo difende, Conte, invece di picconarlo come fa di solito.

Alla fine, è lo stesso leader di Iv a riporre, almeno per ora, la sua ascia di guerra e minaccia di rottura, spiegando che sono giunti da Conte segnali “positivi” ma fa un po’ ridere. Proprio come la Lega che, sempre il I maggio, annuncia, con Salvini, di aver sospeso il suo OccupyParliament, come lo ha ribattezzato il deputato leghista Giulio Centemero, perché, anche qui, sarebbero arrivati da Conte segnali ‘positivi’, ma quali sarebbero, di grazia, non è dato sapere.

Pd e M5S a Renzi: “Sei solo chiacchiere e distintivo!”

Ma era una minaccia spuntata, osservano da M5s e Pd, perché la compattezza dei parlamentari e delle ministre di Iv non avrebbe retto alla prova dell'Aula (cioè Renzi avrebbe subito una pesante scissione interna). Il premier, in ogni caso, è disposto ad andare alla conta in Parlamento, se sarà necessario. Eppure, precisa Silvio Berlusconi, Forza Italia non ha nessuna intenzione di tenere in piedi questo governo “né alcun governo delle sinistre” e assicura “lealtà” a Fdi e Lega, anche se poi lo stesso Berlusconi fa trapelare che, in questa fase, una crisi di governo sarebbe “una iattura per il Paese, quindi dobbiamo evitarla”.

Intanto, il partito di Matteo Salvini ha deciso a sua volta di abbassare i toni abbandonando l'occupazione delle Aule parlamentari. “L'unico dibattito che mi interessa è come organizzare la rinascita del Paese. E' l'opposto delle diatribe e dei deprimenti litigi figli di un dibattito politico di corto respiro”, dice Nicola Zingaretti, con stoccata verso Renzi.

Tensioni nel governo sul fronte del lavoro

Ma nella maggioranza si continua a discutere sulle misure economiche. Tensione si registra sul fronte del lavoro, con l'irritazione delle Regioni per una norma - inserita in una bozza del decreto - sulla formazione e un'altra, sempre di origine M5s, sulla possibilità che l'Anpal passi sotto il controllo del ministero del Lavoro guidato da Nunzia Catalfo. Iv protesta per la norma. Norma che i renziani definiscono “comunista”, che permetterebbe l'ingresso dello Stato nelle grandi aziende, “mentre alle piccole e medie imprese vengono destinati pochi aiuti”. Si continua a litigare anche sulla famiglia: troppo pochi, sempre secondo Iv, i 100 milioni destinati mentre invece sulla scuola una frase della ministra Lucia Azzolina sui concorsi per i docenti fa insorgere Pd e Leu, che per conto suo ce l’ha con quelle Regioni – Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte – che non vogliono rispettare le norme imposte da Speranza.

La riunione di maggioranza slittaa

Alla fine dell’ennesimo braccio di ferro, dunque, viene deciso che la riunione tra Conte e i partiti della maggioranza sul dl economico che sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri nella metà della prossima settimana è stata rinviata a oggi mentre avrebbe dovuto tenersi in serata. Il confronto su come indirizzare i 55 miliardi messi sul tavolo dal ministro Gualtieri, dunque, prosegue. Restano tutte le distanze su alcuni punti come il reddito di emergenza e al momento non sarebbe stata chiusa un'intesa. Ieri mattina c’è stato un primo incontro tra i capi delegazione con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Poi, nel pomeriggio, molti incontri bilaterali. Fonti di maggioranza riferiscono di un dibattito in corso assai aspro sulle misure e di un “confronto aperto” anche tra il premier Conte il ministro Gualtieri sull'impostazione del testo. Ma le tensioni nella maggioranza si sono acuite perché IV e M5s restano su due fronti contrapposti. Italia viva insiste sulla necessità di destinare fondi sulla ripartenza, sulle imprese, di andare oltre - spiega un 'big' del partito - al 'Cura Italia': Iv chiede un cambio di rotta rispetto a politiche giudicate assistenzialiste, come il REM, o addirittura ‘comuniste’. Il Movimento 5 stelle però non è intenzionato a fare passi indietro. Da qui l'impasse con il governo che ieri mattina ha fatto sapere che le bozze circolate “sono già superate”.

Bozze del dl tutte già superate. “Siamo in alto mare

“Un testo definitivo ancora non c'è, siamo in alto mare”, spiega una fonte della maggioranza. Anzi, c'è chi nella maggioranza non nasconde la delusione per il fatto di non aver visto neanche le bozze del provvedimento. In ogni caso, però, la temperatura rispetto a due giorni fa è comunque calata. Una sorta di ‘tregua’ con Iv che resta ferma sulla necessità di chiedere un cambio di rotta ma considera “un passo avanti” il fatto che Conte abbia chiesto scusa ai cittadini per i ritardi al dl liquidità. Ma la posizione di fondo di Italia viva non cambia: per Renzi sta a Conte decidere quale strada imboccare, se quella dei populismi e dei sovranismi o quella dell’europeismo. Certo, il Pd e il Movimento 5 stelle fanno scudo al presidente del Consiglio, ma fino a quando? Persino il Pd inizia a chiedere un cambio di passo, direttamente con Zingaretti, e molti big del partito, dal ministro Franceschini al vicesegretario Orlando, vedono di buon occhio un coinvolgimento degli azzurri al governo, “anche attraverso un rimpasto” spiega un uomo di ‘Dario’, perché “così potremmo allargare la maggioranza senza passare per una crisi di governo mentre, aprire la crisi, al di là della ad oggi impraticabilità di un ‘governissimo’, vuol dire – per una serie di ragioni tecniche e ordinamentali – che lasceresti il Paese a bagnomaria, senza guida politica, per 60 giorni, o poco meno, un tempo che un Paese che sta così tanto in crisi e che ha bisogno di risposte urgenti e quotidiane, non è proprio un lusso che si può permettere”.

Il Pd chiede “un cambio di passo”

In effetti, tanto ci vuole, di tempo, circa 50/60 giorni - e al netto dei giorni che si consumano per le consultazioni di rito al Quirinale tra un governo e l’altro, durante la crisi - tra decreti di nomina dei vertici dei ministeri come i capi di gabinetto e la riaccensione della macchina legislativa del governo e del Parlamento, per poter tornare a governare. Un tempo che, appunto, oggi l’Italia ‘non’ si può permettere, mentre, invece, un rimpasto – per imbarcare FI, chi altri? Seguendo la logica della ‘coalizione Ursula’, europeisti contro sovranisti, logica che tanto piace proprio a Renzi – potrebbe essere una discreta soluzione, agli occhi del Pd, per prendere due piccioni con una fava: togliere Conte, che ha iniziato a ‘stancare’, e buttare fuori Renzi dal governo. Per una volta, in questo modo, il Pd farebbe un capolavoro.

L’amaro sfogo di un big dem di alto livello

“Gli italiani – commenta cogitabondo un dirigente dem di alto livello - stanno dimostrando una grande, infinita, pazienza e, per ora, stanno rispondendo con il sorriso, al massimo con l’ironia, dilagante, sui social, all’inesperienza e alle incapacità manifeste del governo. Per fortuna, dico. Ma quando gli italiani si stancheranno, cosa succederà? Se inizierà un’epoca di ‘Grande Recessione’, o ‘Depressione’, con le code ma anche le rivolte nelle strade delle città, cosa succederà? Come reagiranno? Ci vorrebbe un governo all’altezza di un’età del ferro e del fuoco così difficile, un governo di vera unità nazionale, ma non lo abbiamo” – continua nel suo ragionamento il dirigente dem. “Abbiamo Conte e i suoi ministri grillini, del tutto incapaci e impreparati, dalla Catalfo all’Azzolina, e ce li dobbiamo tenere. I nostri sono bravi, rispondono a tutti, sono sul pezzo. Penso a Franceschini, che sta dando pronte risposte a tutti i lavoratori dello spettacolo. A Misiani, che si batte come un leone sui soldi con quell’arpia della Castelli. Penso a Guerini, che nel silenzio guida con pugno fermo e mano salda la Difesa. Poi ci sono Boccia e Speranza, certo. Ma non ci sono solo loro. E i nostri sono troppo oscurati. Vengono fuori, oltre Conte e Gualtieri, un vero fuoriclasse, solo loro due. Poi c’è Amendola, che ci sta facendo vincere la battaglia nella Ue. Crisi di governo? Non scherziamo. Non si può fare alcuna crisi di governo in questo momento” – la sua analisi. “Renzi? – continua la nostra fonte - Solo chiacchiere e distintivo, chiacchiere e distintivo. Un pallone già spompo che ha minacciato e si è sgonfiato in due giorni. Le sue parole sono polvere nel vento. Le sue ministre vogliono restare ministre e i suoi parlamentari tenersi la sedia sotto il c. perché, se si vota, non li rielegge nessuno. Però, bisognerebbe che il governo avesse un colpo d’ala – conclude il suo ragionamento il nostro interlocutore – servirebbe, per dire, aprire la maggioranza a Forza Italia, ma in modo serio e stabile, dando loro dei ministri nostri o dei 5Stelle, sacrificando delle pedine, per far posto a loro, altrimenti non appoggeranno mai il governo a costo zero e dovendo rompere il centrodestra. Qualcosa bisogna dargli e qualcuno si deve sacrificare. Penso alla De Micheli, pessima, a Provenzano, modesto e a Boccia, sovraesposto. Se facessimo queste mosse, il Conte ter potrebbe funzionare e aiutarci a traghettare Paese e Parlamento fino al 2022, quando dovremo eleggere, tutti insieme, il Capo di Stato”.