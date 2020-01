Renzi: governo deve darsi una mossa, la ricreazione è finita

Roma, 28 gen. (askanews) - "Se il governo è più forte lo scopriremo solo vivendo ma deve darsi una mossa, deve cambiare marcia, deve cambiare passo, la ricreazione è finita". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in un'intervista a Circo Massimo su Radio Capital.Secondo Renzi in Emilia Romagna "il vero vincitore è Bonaccini. Gli altri possono metterci il cappello, ma la vittoria in Emilia-Romagna ha il suo nome e cognome. Questa vittoria dimostra come si può vincere contro il populismo con il buon governo, con il buon senso".Quanto all'esecutivo il leader di Iv incalza: adesso "bisogna cambiare marcia e stilare un'agenda riformista, l'unico antidoto contro il populismo".