Renzi,Di Maio voterebbe Macron? E' rovesciamento M5s

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "Qualcuno dice che Di Maio è un nuovo statista, qualcuno dice che Di Maio è un vecchio opportunista. Mi limito a dire che il tempo dimostra che noi avevamo ragione e che loro avevano torto. Il tempo è davvero galantuomo. Il tempo fa giustizia di tutte le polemiche che abbiamo dovuto subire". Lo scrive nella Enews Matteo Renzi allegando la foto in cui Draghi stringe la mano a Macron dopo la forma del trattato del Quirinale. Immagine in cui compare lo stesso Di Maio e Mattarella. Una foto "'strepitosa - scrive Renzi - Luigi Di Maio che è accanto all'uomo del quale voleva chiedere la messa in stato di accusa per alto tradimento, dietro l'uomo contro il quale voleva organizzare il referendum per uscire dall'euro, testimone di un accordo con l'uomo contro il quale protestava insieme ai Gilet Gialli. In questa foto c'è il rovesciamento totale dell'esperienza grillina, con Di Maio che oggi dice: "Voterei Macron". (ANSA).