Renzi demolisce il Recovery Plan di Conte e lancia l’avviso di sfratto al suo governo. La crisi è a un passo

A dicembre del 2007, per affossare in via definitiva il II governo Prodi, a Fausto Bertinotti, allora leader del Prc, bastò un’intervista in cui definì l’allora premier “un poeta morente”. Pochi mesi e, con la complicità dell’Udeur di Clemente Mastella, il governo dell’Unione era già sepolto. Matteo Renzi, nella conferenza al Senato organizzata ieri sera in Senato, al riparo di una Roma deserta e infreddolita da temperatura polari, l’ha presa più alla lontana. Diversi i temi affrontati per peso specifico (Recovery Plan, Mes, giustizialismo, servizi segreti), ma la sostanza non cambia: l’ex premier ha deciso che il governo Conte 2 deve cadere.

Iv (ma anche il Pd) bocciano il Recovery Plan di Conte

Anche il Pd ha presentato le sue osservazioni sul Recovery Plan, aggiustando il tiro rispetto a titoli di giornali che, di prima mattina, volevano vedere Zingaretti sulla stessa lunghezza d’onda di Renzi (“La bozza di Conte non va bene, è generica e sommaria, il piano è tutto da rifare”), e dal Nazareno assicurano che le loro critiche sono sempre ‘costruttive’. Resta il punto: di fatto, anche i dem bocciano Conte, almeno sul Recovery Plan. Il guaio è che Renzi - cui non mancano coraggio sfrontato, spavalderia e parlar chiaro – non si limita a bocciare il Conte’s plan sul tema specifico, ma boccia il governo su tutta la linea. Insomma, un avviso di sfratto che prelude a un annuncio di crisi di governo.

Il Recovery Plan del premier demolito pezzo per pezzo

Sono, dunque, numerosi e importanti i punti della bozza di Recovery Plan che i partiti della maggioranza chiedono al premier Conte di cambiare: addirittura 61 quelli sottolineati con la matita blu da Italia Viva, ma anche Leu ha inviato al premier un documento con diversi punti del Piano cambiati o sbianchettati. Entro martedì arriveranno anche le osservazioni del Pd che, a livello di contenuti, non sono dissimili da quelli dei due alleati, anche se in casa Dem l'atteggiamento verso il premier è sempre più dialogante. Dopo l'imminente presentazione da parte di M5s – il solo partito da cui Conte non ha, di fatto, molto da temere e che non a caso oggi incontrerà per primo il ministro Gualtieri - del proprio parere, spetterà al premier tentare una sintesi. Ma sarà un lavoro piuttosto complesso visto che le proposte del partito di Renzi collidono con quelle di M5s su questioni dirimenti, come il Mes e l'Alta velocità.

A partire da oggi, tutti i partiti andranno da Gualtieri

Intanto a partire da oggi al Mef il ministro Roberto Gualtieri incontrerà le delegazioni dei partiti sulle diverse ipotesi sulle poste da assegnare ai vari capitoli di spesa. I primi a consegnare a Conte le proprie osservazioni sono stati i capigruppo dei Leu, Federico Fornaro e Loredana De Petris, che in una nota hanno spiegato i rilievi, a partire da quello sui “soli 9 miliardi” previsti per la sanità (Speranza, quando li ha letti sul Piano, ha fatto un balzo di disperazione sulla sedia), critica mossa anche da Iv e Pd. Per Leu le priorità sono “Salute, ambiente, infrastrutture sociali, istruzione e ricerca, mobilità sostenibile e Mezzogiorno”: anche la Bozza del premier ha titoli simili, ma Leu li declina in modo assai diverso, con maggiori risorse sul sociale considerato fattore di crescita anche economica. Leu definisce “errore grave” il “non aver considerato le infrastrutture sociali come asse strategico”, così come “la quasi scomparsa dalla bozza degli investimenti volti a colmare il divario tra il Sud e il resto d'Italia”. In buona parte simili sono le osservazioni del Pd, già anticipate nell'incontro a Palazzo Chigi prima di Natale.

Le critiche di ‘sinistra’ di LeU e quelle sistemiche del Pd

Anche per il Nazareno la transizione ecologica non può ridursi al ‘greenwashing’ ma deve puntare a investimenti nell'innovazione. In più, non vanno finanziati solo alle imprese già presenti sul mercato, che hanno maggiori capacità di finanziarsi sul mercato, ma anche le start up più innovative, nelle quali i giovani cervelli italiani potranno esprimersi. Come il segretario Nicola Zingaretti ha spesso ripetuto, l'Italia del post Covid deve essere più giusta di quella pre-Covid, quindi servono investimenti su parità di genere, istruzione (gratis dall'asilo all'università), infrastrutture sociali, cultura e commercio, il settore che più di tutti verrà travolto dal commercio digitale. E ancora, servono più fondi alla Sanità rispetto ai 9 miliardi annunciati e un focus sul Mezzogiorno, settore caro al Pd. Quanto alla Cabina di Regia, come già chiarito con Conte, per il Pd deve essere sussidiaria, cioè di supporto, e non sostitutiva delle varie Pa, sia centrali che locali.

L’opera di ‘demolizione’ di Conte operata da Renzi

Ma vediamo i punti su cui Renzi demolisce i piani di Conte, quelli che stanno alla base della assai probabile crisi finale: “Pensiamo che il piano predisposto dal presidente del Consiglio manchi di ambizione, sia senz’anima, si vede che non c’è un’unica mano che scrive. E’ un collage talvolta raffazzonato di pezzi di diversi ministeri. Si vede la mano burocratica di chi mette insieme i pezzi” spiega Renzi. Parce sepulto tutta la struttura di palazzo Chigi, dunque. Renzi poi entra nello specifico: non ci sono soldi per il Sud, i giovani, per l’occupazione. Poi martella su Tav e Alta velocità, attaccando ancora l’M5s, e ius culturae. Quindi il senatore annuncia che domani Italia viva si presenterà con i suoi due capigruppo dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (che Iv non ama, ma anche nel Pd la freddezza verso il titolare del Mef è forte) con ben 61 proposte. “Se le nostre idee non vanno bene - precisa Renzi - c'è la possibilità di una maggioranza senza di noi perché per noi le idee valgono più delle poltrone”. E ancora: “Se il premier non vorrà parlare di contenuti con Iv ne prenderemo atto”. Poi, non pago, il leader di Iv ritorna sul Mes (“non torniamo indietro, serve”) sapendo che i 5Stelle dicono no e poi no, e già che c’è li punge sul loro “giustizialismo manettaro”.

Renzi preannuncia il suo ‘Ciao’ al governo Conte…

Sulla delega ai servizi segreti è durissimo: “Noi non vogliamo che si facciano scherzi sui temi sulla sicurezza e chiediamo che il presidente del Consiglio affidi la delega ai servizi ad una persona terza”. Morale, all’apertura formale della crisi manca solo il ritiro della delegazione ministeriale (le lettere di dimissioni di Bonetti e Bellanova sono già nelle mani del ‘Capitano’ di Iv) ma Renzi lascia un angusto pertugio aperto: “Chiediamo a questo governo di cambiare passo, il piano è deludente”. Infine, la beffa, peggiore dell’offesa. Le richieste di Ital

Italia viva a Conte sono riassunte dall'anonimo CIAO (“Cultura, infrastrutture, ambiente e opportunità”). Renzi confida che la scelta è rimasta in bilico sino all'ultimo insieme a quella dell'acronimo Goal (Giovani, opportunità, ambiente, lavoro). “Goal piaceva a tutti, Ciao solo a me. Ma ho fatto una scissione per avere un partito non democratico in cui poter scegliere almeno una sigla”, scherza. “E’ un Ciao Conte?” chiede un giornalista. Renzi tace e sorride perfido, ma cosa abbia in mente si sa.

L’ultimatum del leader di Iv stavolta è una cosa seria

“Avrò anche un partito che vale il 2%, come dicono loro, ma intanto sui contenuti li ho inchiodati” dice alla fine della sua conferenza stampa, soddisfatto e tronfio dell’ultimatum.

Per l'ex premier, comunque, il chiarimento sul Recovery, così come sulle dinamiche interne al governo va accelerato, “non si può tirare troppo per le lunghe, è una questione da risolvere in qualche settimana”. Le 'condizioni', quindi, sono chiare. Mercoledì le ministre Iv Teresa Bellanova e Elena Bonetti, insieme ai capigruppo Maria Elena Boschi e Davide Faraone incontreranno Roberto Gualtieri per sottoporre al ministro dell'Economia i 61 punti ‘critici’ individuati da Iv e le proposte alternative. “Se c'è accordo bene, si va avanti. E noi speriamo che questo accordo ci sia. Se non c'è accordo - dice lapidario Renzi - è evidente che faranno senza di noi e le ministre si dimetteranno. Noi non siamo alla ricerca di poltrone, siamo a caccia di idee”. Quanto ai tempi, il leader Iv è convinto che adesso la palla sia in mano a Conte. Difficile, secondo lui, si arrivi a bollinare il piano del Recovery in Consiglio dei ministri prima di gennaio. Ci sono le condizioni per andare avanti? “Ce lo dirà il presidente del Consiglio, immagino prima della ripresa”. Molto, l'ex premier lo sa, dipenderà da quello che decideranno di fare, però, anche Pd e M5S. E' soprattutto ai Dem che Renzi guarda, avendo punzecchiato per bene i pentastellati su Mes, Tav e giustizialismo. “Zingaretti deve scegliere, davvero sceglie loro? Io - confida – nell’attesa che lo faccia mi sto divertendo molto”.

Il tentativo di reazione dei ministri ‘lealisti’ di Conte

“Presidente, ci sono poche certezze per l’anno che verrà, ma che Renzi aprirà la crisi di governo è una di queste. Dobbiamo prevenire le sue mosse, bruciarlo sul tempo”. L’appello, accorato e angosciato, di ben due ministri, peraltro ‘lealisti’, cioè di provata fede nel premier, oltre che di peso – uno del Pd e uno del M5s – rivolto a Conte, risuona da giorni, nelle stanze ovattate di palazzo Chigi. A maggior ragione tali parole sono risuonate anche ieri. Il premier, però, continua a non voler dare adito a tali vaticini. Pensa che con un aggiustamento al Recovery Plan, una cabina di regia più allargata, qualche concessione sul programma, magari un sottosegretario o una delega in più (ma non certo quella ai servizi, che Renzi rivendica per sé e che, invece, il premier intende tenersi ben stretta) o, forse, un dicastero, chiedendo il sacrificio a uno dei suoi ministri, riporterà il senatore di Rignano a più miti consigli. “E’ chiaro che non lo conosce” sospirano nel Pd, area Base riformista, dove Renzi – che tra le tante ha messo nel mirino proprio la poltrona del ministro alla Difesa, Guerini, ‘reo’ di stare dando lustro alle Forze Armate col suo lavoro – lo conoscono, invece, molto bene. I renziani stessi non nascondono quello che succederà, anzi: non vedono l’ora che il patatrac si consumi. “Per l’Epifania al film del Conte bis mettiamo la parola ‘the end’…” sogghignano entusiasti. Insomma, tra chi non vuol sentire (Conte) la campana che suona per lui, chi sta per suonarla e chiamare le truppe a raccolta (Renzi) e chi vuol suonare le proprie (il Pd di Zingaretti ormai ogni giorno minaccia le urne anticipate), gli ultimi giorni dell’anno scorreranno via veloci e, nelle prime due settimane del 2021, si aprirà la crisi di governo.

Cosa può accadere ‘dopo’? Scenari della possibile crisi

La domanda, ovviamente, è cosa potrebbe succedere ‘dopo’ e ‘come’ se ne uscirebbe. Qui le ipotesi divergono a seconda degli interlocutori che ascolti. In primis, sempre tra i ministri lealisti di Conte, si invita il premier ad anticipare le mosse di Renzi, presentandosi davanti alle Camere e chiedendo un voto di fiducia – modello Prodi 1998 e 2008 – in cui ‘stanare’, più che Renzi, i renziani, specie i più tiepidi dicendo loro: “Volete davvero assumervi il peso e la responsabilità di far cadere il governo in piena pandemia?”. Sfilando truppe a Iv e poggiandosi su una pattuglia di Responsabili azzurri, che mollerebbero FI per le poltrone, Conte si salverebbe, magari solo per il rotto della cuffia.

Ministre renziane pronte a dimettersi. Conte ter o altro?

L’alternativa è attendere, in modo passivo, la mossa di Renzi: lettera di dimissioni delle due ministre di Iv (Bonetti e Bellanova), cui seguirebbe al Colle e apertura formale della crisi. E lì può succedere di tutto. Un Conte bis ‘due’, con gli appetiti di Iv accontentati, un paio di teste che saltano nel Pd (De Micheli) e nel M5s (Dadone o Azzolina) per far largo a un renziano in più e anche ai ‘Responsabili’. Un ‘Conte ter’, con due ‘molossi’ (Di Maio e Orlando) dei due partiti maggiori nel ruolo di vicepremier e Renzi che si ‘mangia’ le Infrastrutture (cioè soldi e grandi opere) e la delega ai servizi (a Rosato): insomma, un Conte dimezzato.

L’arma spuntata delle urne e le mosse del Colle

Oppure, se Pd e M5s davvero volessero ergersi a difensori della ‘santità’ del premier, i clan giallorossi chiederebbero al Colle elezioni anticipate. Entro pochi mesi (inizi marzo) e con il Rosatellum: pur sapendo di perderle a danno del centrodestra, si giocherebbero la carta di Conte candidato premier ma non a capo di un proprio partito (toglierebbe voti ad entrambi i partiti, come dicono tutti i sondaggisti), bensi ‘alla Prodi’ (leader senza partito) o a capo del M5s. Qui però la palla passa al Capo dello Stato. Davvero Mattarella non vede l’ora di mandare il Paese al voto con la pandemia da gestire e i soldi del Recovery Plan da gestire? Difficile. Cercherebbe di sicuro di formare un nuovo governo. Quel ‘governo di tutti’ (o quasi) o ‘governissimo’, di cui si favoleggia da mesi e che ha in Mario Draghi il candidato premier in pectore o esplorare soluzioni inedite. Renzi, al Colle come a un entusiasta Berlusconi, si sarebbe spinto al punto da offrire i suoi voti per far nascere un governo di… centrodestra. Salvini avrebbe detto sì, la Meloni avrebbe opposto un niet assoluto. Fantapolitica? Forse, ma una cosa è certa. La crisi del Conte bis è vicina.