Renzi, chi vandalizza l'arte non va ascoltato ma punito

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Elly Schlein ha detto che chi protesta anche imbrattando i palazzi delle istituzioni va ascoltato perché chiede di ascoltare la scienza. Io non sono per niente d'accordo. Chi ha imbrattato Palazzo Vecchio non è un seguace della scienza: è un vandalo che fa del male alla cultura, alla bellezza, all'identità di un popolo. Chi vandalizza l'arte non merita di essere ascoltato: merita di essere punito". Lo afferma sulla propria E-News il leader di Iv, Matteo Renzi. (ANSA).