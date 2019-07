Renzi vuole riprendersi il Pd, Lotti il suo onore. I renziani partono lancia in resta contro Zingaretti

Renzi attacca (sui migranti e sul caso Libia) e dalle colonne di Repubblica, il giornale-partito (e simbolo) della Sinistra. Lotti si difende (dalle accuse che gli sono piovute addosso per il caso-scandalo Csm) all’apertura dei lavori della corrente che governa, Base riformista, insieme a Lorenzo Guerini, in quel di Montecatini, dove l’area che rappresenta lo zoccolo più duro e coriaceo dei renziani (i tre quarti, di fatto, dei gruppi parlamentari attuali, circa una novantina), ma attacca anche, duro, “il festival dell’ipocrisia nel Pd”. Ed ecco che, in un giorno solo, Zingaretti finisce assediato. Anche solo a voler tacere della condanna del sindaco di Milano, Beppe Sala, a sei mesi per falso ideologico sulla vicenda dell’Expò (Zingaretti aveva individuato in lui il possibile candidato premier del centrosinistra che verrà, ora – come si dice a Roma – ‘ciao, core’, se ne dovrà trovare un altro), un’altra giornata ‘no’ per il Pd a guida Zingaretti.

Renzi cannoneggia Minniti e prepara la rivincita nel Pd

“Renzi (ma anche Lotti) – spiega un deputato dem in un Transatlantico di Montecitorio assolato quanto deserto – hanno capito che non si vota, Salvini non rompe con l’M5S, la legislatura dura e i loro scranni parlamentari pure. E quindi possono iniziare a fare quello che gli riesce meglio o che, forse, hanno imparato dalla sinistra interna che, prima di fare la scissione di Mdp-LeU, lo cannoneggiava ogni giorno dentro il partito: sparare contro il quartier generale per distruggerlo, azzerarlo e, ove possibile, resettarlo. Vogliono riprendersi un partito di cui si sentono scippati da Zingaretti”. Morale: i vietcong renziani che si erano rintanati nella foresta, sono tornati più belli e più forti che pria e, ringalluzziti dalla prospettiva del voto anticipato che si allontana e da una base parlamentare ancora in mano loro, hanno deciso che, sì, non solo si può gridare che il re (Zingaretti, appunto) è nudo, ma anche che l’obiettivo che appariva, fino a ieri, impossibile – la riconquista del Pd – torna a portata di mano. Riprendersi il Pd, appunto, chiedendo – non appena le sconfitte alle Regionali, per l’attuale segretario, diventeranno troppe (leggasi, dopo l’Umbria e la Calabria, che cadranno come birilli in autunno, l’Emilia-Romagna, che rappresenterebbe una sconfitta epocale non solo per il Pd, ma per l’intera filiera Pci-Pds-Ds), un congresso straordinario. Un congresso in cui lo stesso Renzi – ecco la ‘notizia’ che circola forte – potrebbe ricandidarsi alla guida del Pd. Ma se ‘il Rieccolo’, come Indro Montanelli chiamava Amintore Fanfani, non ha mai smesso di pensare in grande, mentre gira l’Europa e il Mondo intero per conferenze private assai ben remunerate, meglio andare per gradi e capire perché, proprio oggi, Renzi tira un siluro da una parte e Lotti lo tira dall’altra. Nave da affondare, sempre la stessa: quella di Zingaretti.

L’affondo di Renzi: “Troppa demagogia sugli sbarchi, poco coraggio sullo ius soli”

Troppa esasperazione sul tema degli sbarchi, poco coraggio sullo ius soli. Matteo Renzi, in una lunga lettera indirizzata a Repubblica, sostiene come il declino del partito di cui era segretario inizia “quando si esaspera il tema arrivi dal Mediterraneo e allo stesso tempo si discute lo Ius soli senza avere il coraggio di mettere la fiducia come avevamo fatto sulle unioni civili”. Un attacco – neppure troppo velato - alla linea assunta da Marco Minniti e Paolo Gentiloni, in quegli anni, e che è diventata, ora, la linea di Zingaretti, anche se, sulle missioni militari in Libia, lo stesso Pd – nel senso di gruppo parlamentare – non sapendo che pesci pigliare ha deciso che era meglio non votare nulla affatto.

Per Renzi, l’attuale linea del Pd sui migranti e sulla Libia è una “geometrica dimostrazione d’impotenza: allarmismo sugli sbarchi, mancanza di coraggio sui valori. Il successo di Salvini inizia li”. La questione dei flussi migratori nel Pd “l’abbiamo sopravvalutata quando nel funesto 2017”. Già, ma quando Renzi stava al governo la linea Minniti gli piaceva eccome. Lo lodava e lo portava in palmo di mano, persino in televisione. Fino a pochi mesi fa, addirittura, voleva candidarlo, come suo ‘campione’, proprio come Zingaretti. Ma oggi che Minniti sta con Zinga e che il nuovo segretario ne sposa la linea (dura) sulla Libia e i migranti, anche se con ambiguità, ecco che, per Renzi, Minniti diventa il Male assoluto. Un birillo da abbattere ma per puntare a fare strike e cioè per riprendersi il partito.

Contro il quale il suo affondo politico è devastante: “Il crollo nei sondaggi del Pd comincia quando si esaspera il tema arrivi dal Mediterraneo e allo stesso tempo si discute lo Ius soli senza avere il coraggio di mettere la fiducia come avevamo fatto sulle Unioni civili”. E’ una stilettata, questa, rivolta soprattutto contro l’allora premier, Paolo Gentiloni, e contro il capogruppo dem di allora, Luigi Zanda, oggi tesoriere, che non vollero mettere la questione di fiducia al Senato, dove però i numeri erano ballerini e l’appoggio di Ncd di Alfano non scontato (anzi, a rischio). Insomma, Renzi regola i suoi conti con i suoi nemici di oggi e di ieri.

La replica di Zingaretti: “Più che una critica è un’autocritica”

“Quello che è sbagliato è vivere nel passato quasi in un eterno regolamento dei conti che ci isola dalla società, che invece a noi chiede, un progetto, una visione, politiche per il lavoro, lo sviluppo” sospira di rimando Zingaretti. “Renzi era il segretario e rieletto con grande consenso dalle primarie Pd – continua - . Faccio fatica a credere che questi temi gli siano sfuggiti di mano, quindi interpreto le sue parole come severa autocritica”. Poi l’appello, accorato: “Guardo al futuro per voltare pagina e sconfiggere una destra pericolosa. Questa è la priorità. Faccio un appello a tutti i dirigenti del Pd, intervengano per costruire e pensare il futuro non per logorare il presente”. Parole destinate a ‘turbinare nel vento’, cioè inutilmente, quelle di Zinga.

L’affondo di Lotti: “Nel Pd due pesi e due misure”

Ma ora spostiamoci a Montecatini Terme dove si apre la tre giorni di Base riformista, la corrente organizzata da Lotti e Guerini che rappresenta il grosso delle truppe parlamentari dem, il che vuol dire che, esse, sono ancora tutte renziane. Lotti, investito dallo scandalo Csm, dopo il caso Consip (in cui è indagato, mentre nello scandalo Csm non lo è, pur essendo stato più volte intercettato, da parlamentare, dalla procura di Perugia per le sue conversazioni con i membri togati del Csm Palamara, indagato, e Ferri, non indagato) prende la parola ad apertura dei lavori e ci va giù duro. “Come saprete – racconta Lotti - le vicende che nell’ultimo periodo mi hanno riguardato mi hanno spinto a prendere la decisione di autosospendermi dal Pd, il mio partito. Una scelta dolorosa che non tutti hanno compreso e condiviso, ma che anche qui oggi ribadisco. L’ho ritenuta giusta”. “Nell’ultimo mese – prosegue - ho letto di tutto e molto ricostruzioni fantasiose, ma la verità dei fatti è diversa. Credo che nessuno possa negare che siamo di fronte a una vera e propria violenza privata. Io l’ho vissuta così”. “Sono un uomo – prova a difendersi Lotti - che ha grande rispetto per le istituzioni democratiche del nostro Paese, che le ha servite, ma vi assicuro che la mattina posso guardarmi allo specchio senza timore o imbarazzo”. Poi l’affondo: “Qualcuno, anche chi ha chiesto un mio passo indietro (leggasi: Luigi Zanda, ndr.), ha detto che si tratta solo di una questione di opportunità politica! Mi dispiace vedere che in altri casi ci siano stati due pesi e due misure. Per me questo ha una sola giustificazione: l’ipocrisia”. Lotti conclude cercando di buttarla in politica: “senza una Base riformista (il nome della corrente, ndr.) non c’è il Pd”. Ma è chiaro che il punto è un altro e il messaggio pure: dovete difendere me, se siete il Pd, se il Pd è ancora quello nostro. Renzi dice la stessa cosa: il Pd era, ed è, un’altra cosa da ora. O torna ad esserlo o non è più il Pd, diventa altro da sé. Traspare, in controluce, e neppure tanto, la voglia non solo di non andarsene – la famosa ‘scissione’ dei renziani di cui tanto si è parlato, in questi mesi – ma di riprenderselo il Pd. Possibile, prima ancora che auspicabile? Dipende da molti fattori. Quando e se si andrà a elezioni, appunto. Quanto regge questo governo. Quanto reggerà, nel Pd, Zingaretti. Ecco, appunto, il segretario, quello legittimamente eletto.

La reazione di Zingaretti è puntuta. Quanto durerà?

“Parlo io, evitiamo di scatenare un altro derby su Renzi”. Letta la lettera di Renzi a Repubblica, il segretario capisce subito che la giornata per il Pd rischiava di mettersi male e prova a mettere un argine per evitare le opposte tifoserie. Per questo usa parole nette, al di là dei suoi standard: “Faccio fatica a credere che questi temi gli siano sfuggiti di mano, quindi interpreto l’intervista anche come una severa autocritica”. Ma la questione non si chiude e il j’accuse di Renzi finisce per oscurare mediaticamente la lunga intervista di Zingaretti sul Foglio in cui la linea Minniti veniva di fatto confermata, netta, dal nuovo segretario. Eppure, sono poche altre le voci che si levano a contestare l’intervento renziano: Carlo Calenda, Marina Sereni, Lia Quartapelle. Segue – ma a distanza - anche Enrico Letta.Abbondano, invece, le voci dei sostenitori renziani, che rilanciano i contenuti della lettera del loro ‘capo’ e che provano a presentare l’intervento solo come una “riflessione” sul tema dell’immigrazione. Twittano Maria Elena Boschi, Anna Ascani, seguita da Luciano Nobili. Mette a fuoco il capogruppo al Senato, Andrea Marcucci: “Il rilievo riguarda il capitolo specifico dello ius soli”.

Renzi è furbo e carico: ora vuole riprendersi il partito

Per i renziani, insomma, il problema sembra solo il titolo di Repubblica, non il contenuto della lettera. E infatti dalle parti dell’ex segretario fanno trapelare un certo fastidio per quell’ “io accuso il Pd” usato dal quotidiano. Renzi aveva sottovalutato l’impatto delle parole scritte di suo pugno? Difficile. Renzi conosce bene come lavorano tutti i media. E conosce anche i suoi ‘polli’, quelli dentro il Pd e fuori. Dentro, ora gioca di sponda con Matteo Orfini, leader dei Giovani Turchi, che all’epoca dei suoi governi, Minniti lo contestava a viso aperto, non lo lodava come faceva Renzi, e con i renziani pasdaran (quelli dell’area Giachetti-Ascani) che, oggi, si riscoprono tutti più ‘a sinistra’ di Fratoianni. Fuori, gioca di sponda con Salvini. ‘Sapeva’ che il leader leghista non avrebbe rotto con Di Maio e provocato la crisi di governo per andare al voto, fatto che avrebbe scatenato il panico, nelle sue (ex?) truppe, terrorizzate anche al solo pensiero e già pronte a piangere al grido ‘chi mi ricandida?’ ma che, ora che la legislatura durerà almeno un altro anno, come dicono e sanno tutti, si sentono di nuovo ringalluzzite. Ma Renzi ama anche ‘spiazzare’ amici e nemici, avversari e contendenti. Tutti pensavano – e scrivevano – da mesi che avrebbe dato luogo a una scissione, e invece eccolo, il ‘Rieccolo’: aspetta, seduto lungo il fiume, che Zingaretti cada, perdendo una dietro l’altra tutte le prossime regionali, Emilia-Romagna in testa, per poi chiedere un nuovo congresso, una sorta di ‘sfida all’Ok Corral’ in cui il pistolero più veloce e furbo del West (lui) prova a estrarre per primo la pistola dalla fondina per tirare giù il pistolero più lento e bonaccione (Zingaretti). Del resto – maligna un renziano – anche Prodi ha chiesto il congresso straordinario e, appena Zingaretti, diventa il nuovo ‘segretario disastro’, lo chiederemo anche noi”. Del Pd, però, non resterà nulla, solo macerie fumanti. Ma questo è un altro discorso…