[Il caso] Renzi, il “buon governo” e l’appoggio condizionato a Conte “purché sappia dare una scossa. Anche ai 5 Stelle”

Ci vuole sempre un po’ di fantasia. In certi momenti è indispensabile. Fantasia per fare, per suggerire, andare avanti. Dunque proviamo a mettere in fila luoghi, cose e parole: gli studios di Cinecittà, “la fabbrica dei sogni” di Federico Fellini, da Amarcord a La voce della Luna, uno dei luoghi dove è passato e ancora passa il genio e il riscatto italiano; il set dell'antica Roma con la riproduzione della Via Sacra ad uso e consumo dell'ultima produzione BBC a dare il benvenuto ai militanti che poi passeranno la giornata a fare selfie ad ogni colonna; il camper logato Italia Viva che andrà in giro per le regionali; i selfie di Matteo Renzi tra i supporter; sempre Renzi che corregge la “strambata” al governo con ipotetico appoggio esterno al governo Conte (apparsa su qualche giornale) con un più realistico “stabilità sì, immobilismo no, urge una proposta shock”; un paio di migliaia di persone arrivate fin qui da tutta Italia che ascoltano per una giornata intera - da mezzogiorno alle sette di sera - e chiedono: “Matteo, ma quando lo organizziamo il partito?”. Mettiamoci pure il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. “Il nostro candidato qui a Roma nella suppletive del primo marzo” lo presenta Matteo Renzi. E se l'ex premier parla di “shock”, l'attuale ministro parla di “scossa”. Non sono sinonimi ma s’assomigliano. Una sintonia importante per il futuro stesso del governo. Del resto fu Gualtieri l'unico a chiamarlo la mattina in cui Renzi annunciò la scissione.

La prima giornata della prima assemblea

Indizi sparsi dalla prima giornata della prima assemblea di Italia Viva. Abituati alla Leopolda, i militanti non si sono stupiti di ritrovarsi a Cinecittà, negli studios, di passare accanto al Teatro 5, quello di Fellini appunto, o di camminare dove girarono Ben Hur. Questo però è un appuntamento diverso. Il 26 gennaio è stata la fine e l'inizio per tutti, per la Lega e per il Pd, per Forza Italia o Fratelli d'Italia e Italia Viva. Una data che ha chiuso uno scenario - il voto anticipato a breve - e ne ha aperto un altro: la durata della legislatura fino a scadenza naturale pur con alcune variabile perchè l’imponderabile in politica esiste. Dunque dalla notte tra il 26 e il 27 gennaio il neonato partito di Renzi ha capito, tra le altre cose, di doversi attrezzare per una traversata che potrebbe essere lunga ma anche più breve del previsto. A questo punto dipende esclusivamente dalla squadra di governo. Ecco l'assemblea di ieri, che andrà avanti oggi, serve soprattutto a posizionare il partito che con i suoi 50 parlamentari può essere, soprattutto al Senato, l'ago della bilancia del governo e della legislatura.

Il buongoverno

Le citazioni sono una cifra degli appuntamenti renziani. Qui è il titolo e l’immagine stessa della convention che dovrebbe diventare oggi assemblea con la scelta dei coordinatori regionali. La citazione dà il benvenuto nella forma di un pannello 6x4 che copia “Allegoria ed effetti del Buon Governo e del cattivo governo”, il ciclo di affreschi che nel 1338 Ambrogio Lorenzetti volle dedicare come memento a governanti e governati senesi. L’immagine si ripete ovunque, nei badge, negli allestimenti interni, negli spazi esterni dedicati a foto ed interviste. Si capisce così che “Buongoverno” deve diventare la parola chiave dei renziani in Parlamento e nel territorio. In Europa (Sandro Gozi è da ieri il secondo eurodeputato di Italia Viva insieme con Nicola Danti) e in Italia. Renzi si lancia in una lectio magistralis di circa 90 minuti in cui spiega come il “buongoverno” sia l’unica arma per sconfiggere il populismo. “Fateci caso - incalza l’ex premier - ogni fine settimana è come se dovesse arrivare la fine del mondo”. L’emergenza Libia, l’uccisione di Suleimani, la terza guerra mondiale ma anche la Stalingrado d’Italia. Toni “urlati e strombazzati” che possono fare il paio con eventuali “sottovalutazioni” dello stesso populismo. Cos’altro è stata la Brexit, in fondo, se non il frutto di una gigantesca sottovalutazione (quella di Cameron che indisse il referendum del 2016) e di una somma incredibile di fake news? E’ partito dall’Europa di questi ultimi, Renzi, per dimostrare che “l’unica sinistra capace di vincere è quella d Blair e non di Corbyn, il riformismo e non il massimalismo”. Il “ruolo strategico di Putin”, “l’arroganza di Erdogan che sta nella Nato ma non ha esitato ad uccidere le soldatesse curde, i dazi, “una lista di temi enormi” che rischiano di finire in mano ai populismi. L’unico “argine possibile” a tutto questo e “alla debolezza europea” è Emmanuel Macron. Così come, in qualche modo, Italia viva è argine ai populismi in Italia. E il buongoverno, per Renzi, è “stabilità” ma “non può essere immobilismo”. Piani shock necessari per far ripartire la crescita e il pil del Paese. Ma nessuna strambata né spine staccate. “Andiamo avanti con l’azione di governo - assicura il leader di Iv - ma diciamo no grazie a chi pensa di tornare ad un unico partito che vede insieme Pd, 5 Stelle, Leu e dintorni di Leu. Un accrocco del genere non ha nulla a che fare con la nostra idea di riformismo e progressismo”.

“I tre minuti di populismo sono finiti”

La prima giornata ha avuto il deputato Luciano Nobili come mattatore e maestro di cerimonia. Indizi di una candidatura a sindaco nella Capitale nel 2021? Nobili ha regalato alla platea alcune pillole di Fellini, interviste, aneddoti, spezzoni di film e assaggi di interviste del passato. “Mi parli tre minuti del populismo…” gli chiede un giornalista. Il Maestro lo osserva un attimo e dice “tre minuti sono già passati…”. Ecco dice Renzi, “i tre minuti di populismo in Italia sono finiti”. La lista delle cose che il governo “non può più fare è lunga”. Basta col “populismo sui vaccini” o sul rischio contagi “come stiamo vendendo in queste ore” e “solidarietà totale al ministro Speranza” che sta gestendo questa situazione complicata con misura. Basta col populismo sulle autostrade: “Chi ha sbagliato circa il ponte Morandi deve pagare tutto fino in fondo come prevedono le regole e la giustizia ma non possiamo certo stracciare le concessioni in blocco per punire Autostrade. Non è così che funziona nei paesi normali, in questo modo, senza dare certezza sulle regole, si mettono in fuga gli investitori”. Su questo tasto forse il premier Conte comincia ad ascoltare. Così pare almeno da alcune indiscrezioni.

Giudici, avvocati e Italia viva: tutti contro Bonafede

Basta populismo sulla giustizia. Quando Renzi parla nel teatro 10 di Cinecittà, sono da poco terminate nelle ventidue corti d’Appello italiane le cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario. Dopo il Primo Presidente Mammone e il procuratore generale Salvi il giorno prima in Cassazione, da tutta Italia è arrivata la denuncia contro la riforma della prescrizione voluta del ministro Bonafede. Avvocati e giudici insolitamente dalla stessa parte. Il giudizio condiviso è che la prescrizione bloccata è “anticostituzionale”, “viola l’articolo 111 della Costituzione”, aumenterà l’arretrato che pesa sui tribunali e corti d’appello di decine di migliaia di cause. Il fatto è che tutti hanno sputato la loro verità, mista a parecchia rabbia, davanti al ministro medesimo e al consigliere togato del Csm Piercamillo Davigo accusato dagli avvocati di “non essere degno di rappresentare il Csm”. Una rivolta in piena regola. Che ha definito una volta per tutte cosa pensa il mondo degli addetti ai lavori circa la riforma che Bonafede dipende con le unghie e con i denti. Fino a rischiare di far cadere il governo. Per Italia viva questo è punto “molto qualificante”, Forse, il più qualificante. “Quella riforma deve essere congelata e rinviata di un anno” dice Renzi indicando la soluzione nell’emendamento della deputata Lucia Annibali al decreto Mille proroghe. “Il governo faccia proprio il lodo Annibali” suggerisce l’ex premier. Su questo non ci può essere trattativa. Conte è avvisato: “Su questo andate sotto (appena tornerà in aula il ddl Costa, Fi, che prevede di tornare in sostanza alla riforma Orlando, ndr) al Senato e anche alla Camera visto che si potrà chiedere il voto segreto”. Cita Pannella ed Enzo Tortora, Renzi, “noi stiamo dalla parte delle giustizia giusta”. Standing ovation. Roberto Giachetti è molto sodifatto di come l’assemblea di Italia Viva partecipi con gli applausi ad un tema - la giustizia - che non sempre ha appeal e scalda i cuori. Basta, infine, col populismo economico: entro febbraio, ha promesso la deputata Raffaella Paita, “Iv presterà il testo del decreto per poter aprire subito cantieri per decine di migliaia di euro”. Ci sono 190 miliardi da spendere. “Dovevano abolire la povertà” è il sarcasmo di Renzi, “hanno abolito la crescita”. Può bastare anche solo questa breve lista per capire le motivazioni di un no totale a qualsiasi tipo di alleanza futura con il Movimento 5 Stelle. Dato che quella attuale è stata “motivata da un’emergenza (la richiesta di pieni poteri da parte di Salvini, ndr) che non potevano correre il rischio di sottovalutare”.

Conte no, Gualtieri sì

Il Teatro di posa numero 10, al netto della scenografia, era tarato per 1300 persone sedute con il palco in mezzo. Massimo Gramigni, art director della location, è arrivato a sistemare sedute per circa duemila persone davanti al maxi schermo nella sala d’ingresso. Stamani sono previsti due nuovi maxischermo in più e altri 400 posti sedere. In mezzo al set delle rovine dell’antica Roma. Italia viva dunque resta al governo, lavora per il governo per provare a far crescere il paese: “Proporre e dare idee non vuol dire boicottare o fare dispetti” chiarisce Renzi. Che si candida a dettare l’agenda a Conte (giustizia, decreto shock e riforma fiscale) in collaborazione con il ministro Gualtieri. E’ stato più di uno scambio di cortesie quello visto ieri a Cinecittà. Renzi e Gualtieri hanno condiviso molti punti dei loro interventi, la “scossa”, il “piano shock per ripartire”, la “riforma fiscale e dell’Irpef”, “non stare fermi”, “uscire dal pantano”. “Solo il buon governo può battere il populismo di Salvini, non ci sono dubbi” ha concluso il ministro che ha chiesto però anche “unità per poter lavorare subito e bene in questi mesi al programma di governo”. Non è sfuggito, al pubblico, lo scambio di complimenti. Gualtieri è “l’esponente di governo a cui siamo legati, a cui vogliamo bene perchè è competente e capace” dice Renzi. “Se governeremo bene, con stabilità, rafforzata anche da questa giornata” aggiunge Gualtieri “le forze populiste vedranno una graduale e costante riduzione del proprio consenso”. Non è sfuggito neppure che se Renzi ha promesso collaborazione a Gualtieri e lealtà a Conte (“daremo una mano perchè vogliamo aiutare”), ma non sarà certo lui “il punto di riferimento, il leader dei progressisti”. E insomma, qualche distinguo tra “governo” e “legislatura” è emerso. Qua e là.

“Vogliamo il partito”

Fin qui il palco, gli interventi, una quasi non stop dalle 12 alle 19 con un’ora di pausa per una pizza e mortazza tra le rovine del set cinematografico. Ed è nella pausa pranzo che emerge la vera aspettativa di questa assemblea: la nomina dei coorinatori regionali. Ovverosia, al di là del tesseramento che procede al banchetto anche in questa occasione, i supporter vogliono “vedere” e vivere il proprio partito sul proprio territorio. “Anche perchè è lì che si crea il consenso, è lì che s contano i voti, poi per forza siamo bassi nei sondaggi…”. La base condivide la linea del “progetto ambizioso” che guarda ad un orizzonte “di lungo termine” e che ha come obiettivo quello di “conquistare il campo aperto che si libera al centro”. I sondaggi che inchiodano Italia viva sotto il 5 per cento? Colpa, appunto, del fatto che il partito “non è strutturato sul territorio a quattro mesi dal suo lancio”. Situazione che dovrebbe cambiare quando inizierà a girare il simbolo per le regionali di fine maggio. Renzi non dà peso ai sondaggi, contano di più le “sferzate” che vuol dare all’azione di governo. “Quando non sanno che dirci ci dicono che abbiamo solo il 4%. Se col 4% riusciamo a combinare tutta questa cosa, immaginate cosa riusciremo a fare quando arriveremo all'8 o al 10%, Noi siamo riformisti che sognano e che non hanno solo una lista di cose da fare”.

Le regionali

Le regionali saranno la prima vera occasione di contarsi. La data, ancora ufficiosa, è quella del 28 maggio. Un attimo arrivarci. Ecco che i capannelli nei vialetti sotto i pini di Cinecittà si dedicano soprattutto alle regionali. Ma non c’è, va detto, quel tipico approccio affaristico tipico delle riunioni dei partiti già consolidati. Ora, anche alle regionali le cose non saranno così semplici per Italia Viva. L’unica regione di cui parla Renzi è la Puglia. Per dire chiaramente “mai con Emiliano”: “Non possiamo stare con chi in questi anni ha tenuto una linea al 100% grillina su Ilva (chiudere, ndr), Tap (non farlo arrivare, ndr), xylella. Candidare lui vuol dire avere già perso”. In realtà, finché Salvini non decide cosa fare (vorrebbe la Puglia per toglierla a Fratelli d’Italia e poi togliere del tutto Berlusconi dalla Campania) i giochi stanno fermi. Trapela, però che Italia Viva, che avrà una propria lista insieme con Calenda, potrebbe candidare il senatore tarantino Dario Stefano. Che però è ancora nel Pd. Il quale non si capisce cosa voglia fare rispetto ad Emiliano. Va anche detto che andare divisi significa perdere con certezza rispetto alle forze di destra. In alto mare anche la Campania (i rapporti con il governatore De Luca non sono buoni) dove però occorre capire cosa succede di Forza Italia e di Mara Carfagna. Non ci dovrebbero essere sorprese per la Toscana: Renzi ha dato l’appoggio ad Eugenio Giani, candidato unico del Pd, già da tempo. Però Renzi avrà una propria lista col proprio simbolo. E qui potrebbero tentare un colpo di mano non proprio elegante i suoi ex compagni di strada, Luca Lotti e Dario Nardella, tentati a loro volta di fare una propria lista. Sarebbe la dimostrazione che in politica non esistono amicizie nonostante qualche bel racconto narri il contrario.