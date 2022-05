Renzi a tutto campo: dall’appoggio al Centrodestra alla persecuzione giudiziaria. E non mancano le battute

Ride, Matteo Renzi: “Spero di tornare spesso a Genova”. L’ex presidente del Consiglio si riferisce alle denunce che ha presentato in Procura contro i magistrati fiorentini che hanno indagato su di lui, documentando il tutto con decine di violazioni che, secondo la denuncia, sono state commesse nelle indagini, “come confermano cinque sentenze della Cassazione”. Perché a Genova? Perché la Procura genovese è quella competente per eventuali reati commessi dai magistrati fiorentini. Poi, il resto della storia è che a Genova hanno archiviato in pochi giorni la denuncia di Renzi, con motivazioni tecnico-giuridiche, e Renzi ha avuto gioco facile a ironizzare sulla velocità della Procura genovese. E, insomma, ieri è tornato per proporre opposizione all’archiviazione.

La presentazione del libro Il mostro

Detto tutto questo, di cui si parla molto anche nel suo libro Il mostro (Edizioni Piemme), Renzi a Genova ne approfitta anche per incontrare il sindaco Marco Bucci, a cui ribadisce e ufficializza con forza l’appoggio di Italia Viva, con tre candidati nella lista civica del primo cittadino, e conferma per l’ennesima volta il suo feeling con Bucci, “Lo appoggiamo a testa alta, perché è un grande sindaco”, pur spiegando che questo non significa un ingresso organico nel centrodestra: “In altre città appoggiamo i candidati di centrosinistra. Noi scegliamo quelli che riteniamo più bravi”. E Bucci, che l’altra volta aveva Renzi e i renziani contro e che è stato già ospite acclamato alla Leopolda come esempio di ottima amministrazione, incassa con gioia: “Certo che mi fa piacere il riconoscimento del nostro lavoro. Assessori di Italia Viva? Perché no? L’importante è che siano assessori capaci e competenti”.

Renzi a Genova

Insomma, è un giorno speciale, quello di Renzi a Genova. E la location scelta, la terrazza del Galata - Museo del Mare, è quasi una metafora della giornata, che comprende anche un incontro con il mondo dello shipping, accompagnato “dalla nostra straordinaria presidente della commissione Trasporti della Camera Lella Paita, a cui io ho fatto da assistente” ed è una battuta in cui c’è tutta la capacità di essere caterpillar di Lella, non a caso la più renziana dei renziani. Da lì, nel tour di presentazione de “Il mostro”, parte il Renzi showman, in splendida forma, che richiama un pubblico che supera ogni previsione e sembra di essere tornati ai tempi del Renzi trionfante, e nel pubblico ci sono fra gli altri anche Matteo Bassetti, Edoardo Garrone, esponenti del mondo dello shipping e della portualità, lo stesso Bucci, consiglieri comunali e regionali della lista del sindaco e di quella del presidente della Regione Giovanni Toti. Insomma, Matteo Renzi è tornato.

L'inchiesta su Open

Ed è lui stesso ad ironizzare sulla sua sorte: “Ho fatto degli errori, ma l’inchiesta su Open è qualcosa che grida vendetta, anche perché colpisce un popolo come quello della Leopolda…”. E, in una regia perfetta, l’ex premier mostra Claudia, farmacista di Piombino colpita da Sla, sul palco della convention, “che ho avuto la fortuna di sposare nei giorni scorsi e ha detto di sì solo con il movimento degli occhi. Questo è ciò che resta e arricchisce davvero nella politica”. Insomma, come nel manuale delle migliori scalette degli spettacoli, si ride e si piange, in un mix scritto con grandi scelte registiche. E fior, da fiore, ecco il Renzi-pensiero. “Quando ho detto che avrei titolato il libro “Il mostro”, in paese mi hanno detto: “O Renzi e che tu ti sei deciso a fare l’autobiografia?”

L'imitazione di Berlusconi

Poi fa l’imitazione di Berlusconi, per un salto nel passato e analizza il dramma ucraino, quello energetico e prevede l’arrivo di moltissimi migranti sia dall’Est che dall’Africa: “Non è che sono venuto qui a fare l’elenco delle sfighe, ma bisogna essere realisti e non si può non vedere come in tre mesi abbiamo dato accoglienza, in modo giusto e sacrosanto, a un numero di ucraini pari a quelli di un anno di migranti arrivati dall’Africa in tutto il 2015, quando Matteo Salvini presentava tutto questo come un’invasione”.

L'ex premier si toglie i sassolini dalle scarpe

Si toglie parecchi sassolini dalle scarpe, Renzi. Dal Tap alle trivelle, fino al nucleare, di fronte ai Cinque Stelle che hanno portato il Paese in questa situazione energetica. E, rivendicando di pensare sempre allo stesso modo, di fronte a coloro che invece cambiano idea in continuazione: “Guardate il Var”. E parte un video esilarante in cui ce n’è per tutti, con una particolare predilezione per i Cinque Stelle: Paola Taverna, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano… con dichiarazioni e interviste divertentissime, se riviste oggi. E poi ci sono Giorgia Meloni, Matteo Salvini con i suoi elogi continui a Putin e le citazioni di Masha e Orso, ma anche un inaspettato Calenda, oggi iscritto allo stesso eurogruppo dei renziani e di Emmanuel Macron, Renew Europe, che attacca proprio Macron: “E’ esattamente come Salvini – dice il Calenda d’antan – solo con il sorriso sulle labbra”.

Le citazioni di Woody Allen

Non manca nessuno, tutti intervallati da Totò, e ovviamente non mancano gli avversari interni storici, da Massimo D’Alema a Andrea Orlando, competitor spezzino di Raffaella Paita, con la sua frase su Draghi al posto di Conte: “Nemmeno se ci proponessero Superman”. “Totò è nessuno in confronto a questi” ride Matteo, soddisfatto. E poi ce n’è per chi “non fa indagini sulle mascherine e sui ventilatori, né sulla grande truffa del Superbonus, ma le fa su Open su cui tutto è rendicontato” e poi citazioni di Woody Allen: “Detesto invecchiare, ma è molto meglio dell’alternativa…”.

La ricetta per la scuola

E ancora Di Maio “che si scusa su tutto” – e via video di Roberto Benigni in Johnny Stecchino – “ed è addirittura più divertente di Benigni. Alla Farnesina sta facendo un corso che i tre anni in uno del Cepu non sono nulla”. Renzi dà poi la ricetta per la scuola (“deve essere moderna, ma non può prescindere anche dal riassunto, dall’imparare a memoria e dal dettato”) e quella per il sociale: “Serve lavoro, non sussidi ed è per questo che mi batterò contro il reddito di cittadinanza. Altro che prendersela con i poveri”.

La telefonata a Putin

Ce n’è per Report, in un passaggio esilarante sul racconto dell’incontro all’autogrill con Marco Mancini (“la ciliegina sulla torta fu la supertestimone che raccontò che ci vide allontanare dall’autogrill con le auto, uno a destra e l’altro a sinistra, dall’Autogrill…Signora, non è Report, quello è Supercar…”) e per Russian Today: “Pubblicarono una foto di una piazza piena di gente a sostegno del sì al referendum e spiegarono che era gente che ce l’aveva con me, chiamai Putin e un quarto d’ora dopo l’articolo sparì. C’è un limite anche alle fake news…”.

Un renziano scettico

Fino al clou finale, con l’ammissione “errori ne abbiamo fatti, ma poi loro ce l’hanno tirata con l’inchiesta su Open”, e la conclusione che è il riassunto del Renzi pacificato di oggi: “Sono un uomo sereno e felice, come scrivo nel libro. Certo, poi ci sono i renzianissimi che mi criticano perché dicono che dovrei essere più renziano. Io, invece, diciamo che sono un renziano scettico…”. Sipario, trionfo di applausi. Si replica in altre città per la presentazione del libro.