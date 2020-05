Regolarizzazione, Conte: battaglia civiltà, no scontro con M5s

Roma, 13 mag. (askanews) - Sulla regolarizzazione dei migranti non c'è stata una "battaglia cruenta" con il M5s ed è stata portata a compimento "una battaglia di civiltà". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi."Io - ha spiegato - l'ho detto chiaramente, non si è consumata una battaglia cruenta, è un provvedimento complesso, da parte del M5s è stato chiesto un supplemento di riflessione e approfondimento, anzi vorrei ringraziare il M5s perché nella riflessione abbiamo verificato alcuni elementi che meritavano un approfondimento. Abbiamo portato a compimento un provvedimento importante anche di civiltà. Al centro c'è la dignità delle persone ma c'è anche il contrasto alla criminalità, al caporalato, l'emersione del lavoro nero, la sicurezza".