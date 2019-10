Dalle Regioni al referendum, tutte le future possibili mosse di Salvini che torna centrale

Gongolava questa notte, Matteo Salvini. Non solo e non tanto per quel 37 per cento di consensi alla Lega in Umbria, che praticamente conferma il risultato storico delle Europee, anzi lo rafforza considerando i consensi alla lista civica della presidente.

Non solo e non tanto per il vantaggio di oltre venti punti percentuali della sua candidata Donatella Tesei sull’esponente dell’alleanza civica fra MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico, Maurizio Bianconi, con l’Umbria che – dopo cinquant’anni – svolta decisamente a destra. Ma per il leader del Carroccio la notte del trionfo umbro è anche la notte del riscatto personale.

I due uomini forti di Salvini

E per raccontarla occorreva passare da un paio di frasi di due degli uomini che in questo momento gli sono più vicini, umanamente e ideologicamente: il capodelegazione dei deputati leghisti all’Europarlamento a Strasburgo e Bruxelles - cioè il partito europeo che ha preso più voti popolari di tutti fra tutti i Paesi dell’Unione, nove milioni e mezzo di voti il 26 maggio - Marco Campomenosi e l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Liguria Andrea Benveduti. Due politici forti delle loro convinzioni, ma assolutamente moderati, miti nei modi di fare, educatissimi e rispettosi di lealtà ed amicizia. Quasi “guevaristi” nel loro essere leghisti: duri, ma senza mai perdere la tenerezza.

Campomenosi è, da sempre, uno dei tre-quattro amici più intimi di Salvini, di quelli pronti a buttarsi nel fuoco per lui, di quelli che restano sottotraccia, di quelli che hanno la forza e il coraggio di fargli notare eventuali errori senza assecondarlo sempre (che è sempre il maggior rischio per un leader) e di quelli, pochissimi, che c’erano nel momento dell’oblio di Matteo, quando rischiava di restare a piedi, senza nemmeno il posto all’Europarlamento, ostaggio della guerra fra Umberto Bossi e i veneti, con Salvini in mezzo, schiacciato.

Benveduti, fedelissimo dell’ex viceministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Edoardo Rixi, non è un politico puro, ma un manager innamorato della politica, tanto da essere rimasto consigliere amministrazione della sua azienda, la costola italiano di un colosso multinazionale svizzero, quando è diventato assessore, rinunciando a parte dello stipendio da politico. Ma, per l’appunto, la sua forza è quella di essere un teorico, un osservatore e stratega della politica, prima ancora di uno che la fa in prima persona.

La transumanza metafora della strategia di Salvini

Insomma, ieri Campomenosi e Benveduti erano insieme in un paesino quasi al confine fra Liguria ed Emilia-Romagna, Santo Stefano d’Aveto, dove il capogruppo del Carroccio all’Europarlamento ha la residenza, circondati da mucche e buoi per la festa della Transumanza. Ma, proprio vedendo quegli animali man mano che da Perugia rimbalzavano sondaggi riservati ed exit-poll, alcuni di coloro che li accompagnavano, sorridevano: “In fondo, questa storia della transumanza, è quasi una metafora”. Eh sì.

La strategia di Salvini funziona proprio così: lui è l’allevatore e per un po’ ha mandato le sue due possibili mandrie all’alpeggio, decidendo di riposarsi. Al ritorno – ragionano i salviniani doc – l’effetto è doppio: il pastore è riposato ed è possibile valutare meglio le mandrie.

E il lavoro grosso, la Finanziaria impopolare, è toccata al nuovo pastore. Campomenosi e Benveduti sono nella Lega, a vario titolo, da sempre, da oltre trent’anni. E Benveduti, cfo di importantissime aziende ma contemporaneamente appassionatissimo di geopolitica, sorride e scherza: “Siamo stalinisti, noi”. Ma l’immagine del Soviet è perfetta per comprendere la strategia leninista di Salvini ad agosto: “Fare un passo indietro oggi, per farne due avanti domani”.

Salvini, quindi, questa notte gongolava più che per l’Umbria, perché in questi tre mesi ha dovuto ingoiare qualsiasi cosa: l’accusa di essere “politicamente bollito”, le battute sul Mojito e sul Papeete di Milano Marittima, le ironie sulla pancia e le ragazze in spiaggia, attacchi sullo stile di vita personale, la polemica ridicola sul giro di suo figlio con la moto d’acqua della Polizia.

Ma, soprattutto, Salvini aveva dovuto fronteggiare invece due temi molto seri: la recrudescenza della polemica sul Russiagate e una serie di trasmissioni soprattutto della televisione di Stato pesantemente schierate contro di lui e contro la Lega.

Un attacco concentrico che faceva presagire lo scontro finale. Scontro stravinto, almeno oggi, da Matteo Salvini. Che oggi studia le tappe successive: capitalizzazione del successo della piazza romana del 19 ottobre, che dalla Lega era stata promossa e in gran parte pagata. Richiesta sistematica e quotidiana di nuove elezioni, con un accerchiamento molto soft anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in modo che eviti ogni altro tentativo di esecutivo (Di Maio premier giallorosso, Draghi premier tecnico) e sciolga quanto prima le Camere con questo governo o con un esecutivo elettorale, retto da Marta Cartabia o da chiunque altro purchè sia una figura istituzionale.

L’affluenza straordinaria al voto umbro, ancor più delle stesse percentuali elettorali, per Salvini e i suoi dimostra senza alcuna possibilità di smentita o di fraintendimento la voglia di elezioni da parte degli italiani ed, effettivamente, depurata di ogni altra considerazione, è forse il dato più significativo da analizzare.

Ogni volta che un’elezione è particolarmente sentita, gli italiani corrono in massa alle urne, anche a costo di rimanere in fila alla chiusura dei seggi, come avvenuto nel 2006 a livello nazionale e niente più che l’affluenza certifica e fotografa la passione politica del momento, indipendentemente dal vincitore.

Le colpe di Conte

In più, certamente, Giuseppe Conte ce ne ha messo del suo, con la sua insistenza sulla limitatezza del test elettorale e sul fatto che l’Umbria avesse meno elettori della Provincia di Lecce, galvanizzando ancor di più gli umbri. Per di più, hanno gioco facile gli uomini di Salvini ricordando che i 700mila umbri “fisici”, in carne ed ossa, sono comunque dieci volte tanti gli iscritti alla piattaforma Rousseau che hanno dato il via libera alla nascita del Conte bis, con tanto di comunicato ufficiale sul “record mondiale di partecipazione on line”.

Ora Salvini pensa già ai passaggi successivi, a partire da due altri territori su cui ha messo gli occhi per completare la conquista delle Regioni storicamente rosse: l’Emilia-Romagna (dove si voterà probabilmente il 26 gennaio, così come in Calabria) e Lucia Bergonzoni, fedelissima salviniana, tenterà di scalzare il governatore piddino uscente Stefano Bonaccini, e la Toscana, dove la candidata per dare l’assalto alla poltrona del presidente di LeU Enrico Rossi potrebbe essere Susanna Ceccardi, la prima cittadina di Cascina, ora eletta eurodeputata nelle truppe guidate proprio da Campomenosi.

L'assalto finale

Da Emilia-Romagna e Toscana, qualora il governo Conte-bis non fosse caduto prima, partirà l’assalto finale al cielo giallorosso. Poi, fra le armi da usare per Salvini, c’è il referendum elettorale col testo approvato dalle varie giunte regionali di centrodestra, utilizzando la previsione esplicita della Costituzione.

La Cassazione ha rimandato indietro il testo, chiedendo una nuova deliberazione, ma la riapprovazione è certa e quindi il leader della Lega avrà in mano una nuova arma – gestita dai “suoi” presidenti dei Consigli regionali, a partire da quello ligure Alessandro Piana, che sta crescendo molto nelle gerarchie interne al Carroccio – per gettare scompiglio nel campo governativo e fra i proporzionalisti di ogni schieramento.

Ultimissima arma salviniana è quella dei due forni. Il leader leghista ha smentito categoricamente di voler rifare oggi l’alleanza con il MoVimento Cinque Stelle, che invece era possibile ad agosto durante la crisi di governo, ma certamente le elezioni in Umbria sono una sconfitta secca per Beppe Grillo e per tutta l’ala favorevole all’alleanza organica con il centrosinistra guidata da Roberto Fico.

E, pur sconfitti pesantemente in Umbria, alla fine quelli che hanno perso meglio fra i pentastellati sono i paladini del terzopolismo e, comunque, quelli che preferivano l’alleanza con la Lega, primi fra tutti Davide Casaleggio e Luigi Di Maio. E fra Salvini e Di Maio il rapporto umano, non politico, non è mai venuto meno: Matteo alle consultazioni per il governo Conte bis ha detto “Non mi sentirete mai dire una parola contro Luigi” e Luigi ha contraccambiato nella stessa sede, la più ufficiale di tutte: “Salvini mi aveva offerto di fare il presidente del Consiglio, ma io ho rifiutato. Lo ringrazio però”.

Questo non vuol dire che il governo gialloverde può rinascere domani. Ma significa certamente che Salvini ha un’arma in più da giocarsi anche su quel versante. Insomma, il passo indietro di Salvini ieri, davvero è a un passo dal diventare due passi in avanti domani.