Regionali, Zingaretti: alleanze più larghe e competitive possibili

Roma, 19 nov. (askanews) - "Il Pd presenterà le sue liste in tutti i Comuni e in tutte le Regioni perché quando bisogna combattere una battaglia è giusto farlo a viso aperto. Sui modelli politici è ovvio che vogliamo puntare a costruire alleanze più larghe e competitive possibili che oltre alla politica coinvolgano il civismo. Le piazze di Bologna e di Modena sono un segnale di grande forza nei territori". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in conferenza stampa al Senato, presentando gli emendamenti dem alla manovra."Le caratteristiche delle alleanze - ha aggiunto - le decidono i candidati presidenti. Auspico ci sia possa allargare ad alleanze competitive che in ogni Regione devono conformarsi intorno alla figura del candidato presidente", ha aggiunto.