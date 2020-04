Regionali, Zaia: 'Scandaloso quello che ha deciso il governo'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "E' scandaloso quello che ha deciso di fare il governo". Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, a 'Quarta Repubblica', ha risposto a una domanda sullo slittamento delle elezioni regionali deciso dal governo che punterebbe su una finestra che va da settembre a fine ottobre per andare alle urne. Secondo Zaia, "c'era un provvedimento concordato con i governatori, che prevedeva una finestra da luglio a settembre e ne è uscito un provvedimento che non c'entra niente con quello validato" dalle Regioni. Per il presidente del Veneto si tratta quindi di "una presa in giro".