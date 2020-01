Regionali, tweet Salvini in giorno silenzio.Pd, ha paura perdere

Roma, 25 gen. (askanews) - Una ventina di tweet hanno scandito la giornata del leader della Lega, Matteo Salvini, nonostante il silenzio elettorale previsto per le consultazioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. Attivo l'ex ministro dell'Interno anche su Facebook. La replica del Pd, "è campione di violazione delle regole e di faki-news. Ha paura di perdere".Via twitter Salvini ha si è rivolto gli elettori delle due regioni invitando a votare per i candidati del centrodestra, Lucia Borgonzoni (Emilia Romagna) e Jole Santelli (Calabria), ha toccato il tema degli immigrati e dei decreti sicurezza, ha parlato della cittadinanza onoraria a Sinisa Mihajlovic, si è congratulato per i risultati della tripletta azzurra nella coppa del mondo di sci. Con un altro 'cinguettio' ha invitato ad evitare il voto disgiunto in Emilia Romagna. E ancora, contro le sardine e sul caso di Bibbiano.Stefano Vaccari, della segreteria del Pd, ha rilevato coma "da questa mattina Matteo Salvin, in difficoltà per paura di perdere le elezioni, sta facendo ininterrottamente campagna elettorale sui profili social in violazione delle regole. Un film già visto. Salvini si spinge persino a mettere in discussione il voto disgiunto, legittimo perchè previsto dalla legge elettorale in Emilia Romagna, bollandolo come truffa. Ha paura di perdere e si dimostra campione di fake-news e delle violazione delle regole, dimostrando ancora una volta quanto sia stato inadeguato a ricoprire la carica di Ministro dell'Interno".Sul tema è intervenuto anche il deputato di Italia Viva, Michele Anzaldi, segretario della Commissione di Vigilanza Rai. Anzaldi in una nota ha riferito che "il commissario Agcom Nicita dice che l'Authority ha scritto al Viminale per sottolineare la necessità che il silenzio elettorale fosse rispettato anche sui social. Perché nessuno del ministero dell'Interno ha risposto all'Authority? La questione è stata sottovalutata?".Lo scontro tra Salvini e il Centrosinistra è iniziato stamattina, quando la Lega con un comunicato ha accusato Stefano Bonaccini di non aver disattivato le inserzioni a pagamento dalla mezzanotte di ieri e ha annunciato che avrebbe riattivato le proprie. Poi è partita la comunicazione sui social del leader della Lega.