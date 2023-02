Milano, 13 feb. (askanews) - "Vittoria. Grazie Lombardia. Grazie Lazio". Matteo Salvini, segretario della Lega e vice premier, in un post su Instagram esulta per i risultati degli exit poll, con le foto di lui insieme ai candidati Fontana e Rocca. Salvini si trova con il Governatore lombardo Attilio Fontana presso la sede nazionale della Lega, in via Bellerio a Milano