Regionali, Pd primo partito in cinque regioni. Fdi cresce, debutto amaro per Iv

Roma, 22 set. (askanews) - Il Pd è il primo partito in tutte le regioni, eccetto Veneto e Liguria, dove fanno il pieno di voti le liste dei presidenti Zaia e Toti che, dato politico di primo piano, superano, i voti raccolti dalla Lega di Matteo Salvini. Il Movimento cinquestelle conquista la doppia cifra solo in Campania e sfiora il 10% in Puglia. Italia Viva di Matteo Renzi debutta per la prima volta a una competizione elettorale ma i risultati sono lontani dalle aspettative. Nel centrodestra continua la crescita di Fratelli d'Italia che ottiene risultati a doppia cifra nelle Marche, in Toscana, Puglia e Liguria mentre Forza Italia è ormai il terzo partito della coalizione e non supera il 10% in nessuna regione.In Veneto dove Luca Zaia viene riconfermato governatore con il 76,7% dei consensi la sua lista, la lista Zaia, è addirittura al 44,6% mentre quella della Lega si ferma al 16,9%. Nel centrosinistra, che sosteneva Arturo Lorenzoni (15,7%), il Pd veleggia intorno al 12% mentre M5s è al 3,2%.Lo stesso sorpasso sul Carroccio, ma in questo caso non da parte di "un'altra" Lega, lo si vede in Liguria con la lista Toti al 22% e la Lega al 17%. Seguono Pd al 20% e M5s intorno all'8%. La Lega fa comunque da traino alla coalizione di centrodestra anche nelle Marche dove Francesco Acquaroli conquista la Regione: il Carroccio è al 22%, Fdi che ha espresso il candidato governatore al 18%. Il Pd è quasi al 25% e M5s intorno al 7%.Valore più alto in assoluto per il Pd, quasi al 35%, nella Toscana che resta in mano al centrosinistra con la vittoria di Eugenio Giani. Ma la Lega è vicina al 22%, FdI in crescita supera il 13% e M5s al 7%. In Campania il Pd è al 17%, la lista De Luca al 13%, M5s al 10%, FdI, FI e Lega al 5% ciascuno. In Puglia il Pd è al 17%, FdI al 13%, Lega, FI e M5s al 9%.Debutto amaro per Italia Viva di Matteo Renzi al suo primo test elettorale. In Toscana, terra dell'ex premier, il partito, quando mancano una manciata di sezioni al termine dello spoglio delle schede, non raggiunge il 5% restando al 4,4%. Il dato più soddisfacente, ma lontano dal 10% un tempo immaginato, è in Campania dove Iv, a sostegno del candidato del centrosinistra Vincenzo De Luca, ottiene il 7,4%. Tracollo in Puglia, dove Italia Viva ha scelto di presentare un proprio candidato presidente, Ivan Scalfarotto (1,6%) contro Michele Emiliano: Iv sta poco sopra l'1%. In Liguria ottiene appena il 2,4 appoggiando, insieme a Psi, Più Europa e la lista Massardo presidente, Aristide Massardo. In Veneto dove presentava, insieme a Pri e Psi, Daniela Sbrollini, in corsa solitaria, raccoglie appena lo 0,6%. Nelle Marche si attesta sopra il 3% in una lista insieme a socialisti e civici.