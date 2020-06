Regionali, Orlando: con M5s alleanze locali, appello anche a Renzi

Roma, 23 giu. (askanews) - Con il M5s le alleanze possono essere sviluppate anche a livello locale. A dirlo, in una intervista ad 'Avvenire' è il vicesegretario del Pd Andrea Orlando.Se è possibile con i pentastellati una alleanza "strutturale non so, sto facendo un'esperienza molto impegnativa in Liguria: si è aperto un tavolo da mesi e l'interlocuzione con M5s, anche per come è organizzato, è molto difficile. Però non vedo alternativa. Perché l'idea che mentre si prova a mandare avanti l'esperienza Conte si faccia una campagna elettorale contrapposti è stravagante, perciò faccio appello a tutte le forze di maggioranza a trovare una convergenza in tutte le regioni". Anche a Renzi? "A partire da Renzi. Emiliano nel 2015 è stato candidato da lui".Orlando non nasconde lo scetticismo Dem a proposito dell'ipotesi della riduzione dell'Iva. "Noi - spiega - abbiamo sempre preferito la strada della diminuzione del cuneo fiscale, ma siamo per discutere. Non abbiamo a disposizione lo spettro delle posizioni emerse da questi tavoli, e quindi sospendiamo il giudizio fino a quando non avremo tutti gli elementi di cui dispone il governo". All'esecutivo il Pd chiede "un rilancio strategico, ed essendo i fondi europei un patrimonio che verrà utilizzato anche per le prossime generazioni, l'aspetto della progettazione politica diventa fondamentale".Per quanto riguarda i Dem, Orlando vuole chiudere la polemica sulla leadership. "Basta - dice - con i tweet e le banalizzazioni, giudichiamo dai fatti. Zingaretti ha trovato un partito al 18 per cento dopo una sconfitta elettorale e dato nei sondaggi al 15 per cento. Lo ha messo al centro di un processo politico che lo ha visto arrivare al 22 per cento alle Europee, abbiamo subìto due scissioni e nonostante questo il Pd è il fulcro dell'operazione politica che si è compiuta con la nascita di questo governo. L'Italia è tornata nel nucleo dei Paesi fondatori dell'Ue, nel suo ruolo storico, questo è stato il presupposto alle linee di finanziamento con le quali affrontiamo la crisi. I nostri avversari lo avvertono a tal punto da non usare più così di frequente il tema antieuropeo. È paradossale che non se ne accorgano tutti i nostri compagni di partito. E trovo singolare che si apra questa discussione tre giorni dopo che si è aperto il tavolo sui decreti sicurezza".Per quanto riguarda il tema della Giustizia, l'ex Guardasigilli sottolinea che "la riforma del Csm a questo punto diventa la priorità per difendere la credibilità dei magistrati. C'è una base buona nel testo Bonafede. Aggiungerei un ddl costituzionale per sottrarre il disciplinare al Csm, ipotizzando un'Alta Corte competente per tutte le magistrature. Ma dovremmo prevedere un confronto con tutte le forze politiche".