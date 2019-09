[Il retroscena] Regionali, un laboratorio per tre avviato a luglio. L’obiettivo è fermare Salvini e salvare il Conte 2

Matteo Renzi ha deciso: “Non è più sostenibile la situazione nel Pd. Vogliono che me ne vada? Me ne vado”. Un big renziano, invece, la mette già così: “Che senso ha aspettare ancora? Per ascoltare l’ennesimo appello, magari nemmeno sincero, all’unità?”. Il mistero poco glorioso e peggio conservato nella storia della Repubblica, nonché la scissione meno motivata, sul piano ideologico ed ideale, nella pur lunga e infinita storia delle scissioni della sinistra (e, ovviamente, del Pd) sta, dunque, per concretizzarsi. Il ‘folle volo’ sta nel fondare un movimento (non un partito) che si chiamerà, forse, “L’Italia del Sì” (in ogni caso, ci sarà la parola “Italia” e tanto basta) e che si baserà sui comitati civici ‘Azione civile – Ritorno al Futuro’ (sono mille circa, ramificati in tutt’Italia, con 10 mila aderenti), ma anche, nelle intenzioni di Renzi, sull’idea di costruire “il partito del Pil”, cioè di chi produce, oltre che di chi lavora.

Italia del Sì. Oggi l’annuncio, alla Leopolda il battesimo

L’appuntamento della Leopolda, dal 18 al 20 ottobre, ne sarà il battesimo mediatico, e lì ne verrà tracciata la rotta: servirà, insomma, a motivare le truppe e, anche, a vedere quanti – vip e non vip – vorranno essere della partita. E, anche quali e quanti nuovi ‘finanziatori’ arriveranno: l’imprenditore della cioccolata Venchi di sicuro, avendo già versato 100 mila euro alla causa, ma altri ne arriveranno. Ma l’ufficialità arriverà tra oggi - con l’intervista di Renzi a Repubblica e, in serata, quando, ospite a Porta a Porta, da Bruno Vespa, dirà “sì, me ne vado dal Pd” – e i prossimi giorni, quando si formeranno i nuovi gruppi parlamentari. In più, per ora, oltre ai gruppi – ben nutriti, come vedremo - c’è la delegazione al governo, non piccola: due ministri, Bellanova, che farà da capodelegazione, e Bonetti, più un viceministro, Ascani, e un sottosegretario, Scalfarotto. Infine, presto, arriverà anche la ‘proiezione’ europea: un solo eurodeputato, per ora (Danti), ma agganci solidi con Renew Europe, il nuovo gruppo nato in seno al Parlamento europeo e costituito da En Marche! di Macron e dall’Alde, un progetto cui lavora l’ex sottosegretario di Renzi agli Affari europei, Sandro Gozi, che vuole fornire ‘solide basi’, agli scissionisti, anche in chiave di rapporti con Bruxelles.

Renzi, formato Macchiavelli, a Conte: “Io ti stabilizzo”

Il guaio, però, ce lo ha tutto il governo e la maggioranza. Con la ‘delegazione’ dell’Italia del Sì, al governo e con i nuovi gruppi formati, il governo (e la maggioranza) diventa ‘quadripartito’: oltre a Pd-M5S-LeU ecco arrivare Renzi. In un'intervista rilasciata sabato scorso al Times, l’ex premier raccontava di aver lavorato quando era sindaco nell’antico studio di Machiavelli ma “posso dirvi che non sono machiavellico” (Antonio Funiciello, ex capo staff di Paolo Gentiloni a palazzo Chigi, che ha scritto un gran bel libro, Il Metodo Macchiavelli, Rizzoli, direbbe l’esatto contrario…). In molti, però, nel tempismo scelto nel decidere lo strappo dal Pd, di cui si vociferava da mesi, ma diventato solo ora imminente, cioè solo subito dopo la nascita del Conte bis, vedono l’accostamento con le tesi del filosofo fiorentino. Certo, assicurano i renziani, il nuovo movimento “non sarà un pericolo per il governo”, anzi “paradossalmente - garantisce Renzi sempre nell’intervista al Times - ne amplierebbe il sostegno”. “Uno schema obbligato e necessario, in linea con il lavoro di ristrutturazione e riscrittura delle regole del Movimento che Luigi ha iniziato dopo le Europee. Dobbiamo fare politica, anche noi, altrimenti non toccheremo mai palla e non potremo mai incidere come vorremmo”. Nel quartier generale del Movimento, al momento trasferito nel cuore della Farnesina, si cerca di inquadrare per quello che è il via libera, condizionato, ad un patto civico con il Pd alle regionali in Umbria. Il voto è in calendario il 27 ottobre e 40 giorni per trovare un candidato e individuare un programma condiviso sono veramente pochi. Le parole chiave sono due: “laboratorio” e “patto civico”. L’Umbria sarà il laboratorio di un esperimento civico – candidato scelto fuori dai partiti per realizzare un programma condiviso - che se funziona sarà esportato almeno in altre due regioni, quelle che andranno al voto tra ottobre e gennaio 2020: Umbria, Emilia Romagna e Calabria. Per le altre sei – Veneto, Liguria (entrambe a guida centrodestra), Toscana, Marche, Puglia e Campania – che andranno a votare a fine maggio 2020 i tempi sono prematuri considerata la liquidità dello scenario politico.

Patto di necessità e convenienza

Alla base nessun innamoramento – i rapporti tra Pd e M5s sono ancora molto freddi – piuttosto il calcolo politico di unire i propri elettorati per non risultare irrilevanti rispetto alla coalizione di centrodestra decisa a fare cappotto alla tornata delle regionali. Comunque di conquistare alcune regioni simbolo per la sinistra come le roccaforti umbra, emiliano romagnola e toscana. Se così fosse il governo Conte 2 avrebbe i giorni contati alla fine della prossima primavera e un redivivo Salvini potrebbe completare la conquista dei “pieni poteri” che gli è sfumata sotto il naso nel mese di agosto. Diversamente, se il cappotto leghista risultasse solo a metà o, peggio ancora, la tornata elettorale non spostasse gli attuali equilibri, a quel punto inizierebbe il declino inesorabile di Matteo Salvini. Ecco che il patto civico Pd-M5s per le regionali è uno schema obbligato per sopravvivere ma anche il modo per provare a fermare l’avanzata leghista.

Un lavoro iniziato tra giugno e luglio

La lettera di Di Maio pubblicata domenica mattina su La Nazione ha aperto quindi la porta su uno scenario in piedi da molto prima dell’8 agosto, quando Matteo Salvini ha innescato la crisi di governo. E che probabilmente, però, non sarebbe evoluto fino a questo punto, o in maniera diversa, se il governo gialloverde fosse andato avanti. Sono almeno tre mesi, spiegano diverse fonti Pd che seguono i dossier nelle singole regioni, che le trattative con i delegati locali di una parte e dell’altra vanno avanti in gran segreto. Da quando, era fine maggio, è stato chiaro che la marcia di Salvini sarebbe stata inesorabile e non avrebbe fatto prigionieri. Che i 5 Stelle dovevano uscire dal loro inutile isolamento. E che il Pd non sarebbe più bastato a se stesso. Convergenze parallele che hanno trovato un punto di incrocio.

Il No di Cucinelli

Nei tre “laboratori” già avviati – Umbria, Emilia Romagna e Calabria – però non sta filando tutto liscio come auspicato da chi ci lavora da mesi, Zingaretti e Franceschini da una parte, il presidente della Camera Roberto Fico e il capo politico Beppe Grillo dall’altra. Di Maio è stato portato nel “laboratorio” Umbria pochi giorni fa quando s’è fatto coraggio e ha deciso di andare a trovare l’imprenditore Brunello Cucinelli, il re del cachemere, suo candidato civico ideale. Lusingato e compiaciuto, Cucinelli disse subito no a Di Maio regalandogli un consiglio prezioso: “Credi nella bella politica come uno dei grandi alleati del genere umano”. Brunelli è senza dubbio un imprenditore illuminato, il modello della sua azienda si avvicina a quel mondo ideale che già realizzò Adriano Olivetti nella sua fabbrica a Ivrea negli anni Cinquanta. Ma anche ieri, di fronte alle nuove avances, ha ribadito il suo No: “Sono sempre più onorato che qualcuno possa aver pensato a me ma non c’è alcuna possibilità che scelga di fare politica. Sono e resto un imprenditore”.

“Se arrivasse un Obama…”

Mancano quaranta giorni al voto (27 ottobre) e due settimane alla chiusura delle liste. Un tempo tiranno per qualunque tipo di esperimento. Il Pd aveva già individuato un “suo” candidato. O meglio, come ha spiegato Walter Verini, commissario del Pd in Umbria, “da tempo avevamo messo da parte l’idea di una candidatura di partito e di aprirsi alla società anche per dare il segnale che avevamo capito dopo l’inchiesta (sanitopoli, ndr) che ha costretto ad azzerare la giunta e andare al voto”. Il prescelto è Andrea Fora, dirigente di Confcooperative, realtà imprenditoriale che raccoglie circa 30 mila persone che, moltiplicate per le famiglie potrebbero dare al candidato un tesoretto di partenza di centomila voti. Fora è sembrato al Pd il civico giusto al momento giusto, amico personale del cardinal Bassetti, presidente della Cei, è molto ben visto dall’elettorato cattolico, quello operoso. La scelta di Fora risale a un mesetto fa anche perché, spiega una fonte Pd, “ci è sembrato il nome giusto anche in funzione di un allora ancora ipotetico accordo con i 5 Stelle”.

E però Di Maio ha già fatto notare che “Fora è a giudizio (frode nelle fornitura alle mense scolastiche di Perugia, in realtà mancavano 20 grammi di riso ad un lotto di pasti, ndr)” e questo è un problema. Non solo, Fora è soprattutto “il candidato del Pd” e quindi non un vero civico. Che però, dopo il gran rifiuto di Cucinelli (chissà se Di Maio sa che l’imprenditore è stato grande elettore di Renzi), non si vede all’orizzonte. “Se arrivasse Obama, posso capire” ha celiato ieri Verini, “ma qui non ce n’è traccia”.

Il caso Calabria

Con tempismo perfetto ieri si è allineata anche la Calabria. Il governatore uscente Mario Oliverio (Pd) ha passato qualche guaio giudiziario - nulla di definitivo - per presunti abusi e presunta corruzione, fatti ancora ben lungi dall’essere dimostrati. Ma non ha alcuna intenzione di mollare. Anzi. Ha già convocato le primarie (in Calabria si fanno per legge) il 20 ottobre e ha annunciato la sua partecipazione. Peccato che proprio ieri il commissario per il Pd in Calabria Stefano Graziano abbia spiegato che “il Pd in Calabria ha deciso di andare oltre Oliverio e di cercare un candidato civico per cambiare la Calabria”. Non solo: “Chi partecipa alle primarie del 20 ottobre (e Oliverio lo vuol fare, ndr) è fuori dal partito”. Il commissario ha spiegato che “da quattro mesi stiamo lavorando per andare nella direzione dell’allargamento alle forze civiche, al civismo, per dare segnali di cambiamento. E’ chiaro che il fatto che ci sia il cambio del governo nazionale e uno scenario diverso, sicuramente cambia gli scenari anche in Calabria”. Dunque, anche in Calabria lo stesso schema dell’Umbria. La lettera di Di Maio, del resto va intesa come una proposta che avrà il suo laboratorio in Umbria per poi essere estesa anche nelle altre regioni al voto. “Io amo Hegel - dice Graziano - che diceva che la ragione è fatta di scale: facciamo una scala alla volta. Molti dicevano che il governo nazionale non si sarebbe mai fatto e poi è stato fatto. Molti dicevano che in Umbria non ci sarebbe mai stato l’accordo e invece è arrivato. Facciamo una scala alla volta”. Il punto è che in Calabria si va verso una scissione, o meglio l’uscita di Oliverio dal Pd e probabilmente la corsa come indipendente a capo di una lista propria. Sarà interessante capire cosa a questo punto cosa vorrà fare il nuovo partito di Renzi. Il rischio è vedere l’elettorato di centrosinistra diviso in tre.

Lo scambio

A meno che non si inserisca “nel laboratorio voto regionale” anche il più classico degli ingredienti: lo scambio. Nel caso tra Calabria e Emilia Romagna. In Umbria il patto civico ha il “vantaggio” che sia Pd che 5 Stelle sono molto deboli e non hanno altra via che quella di unirsi. In Calabria c’è una situazione analoga ma il gruppo di parlamentari 5 Stelle calabresi, capofila Nicola Morra, lasciano intendere di poter avere la carta giusta da giocare, cioè il candidato civico che può unire i due elettorati. In sostanza, alla fine, ci sarebbe un civico proposto dai grillini in Calabria e uno proposto dal Pd in Emilia Romagna dove la candidatura del governatore Stefano Bonaccini è stata blindata dal segretario Zingaretti: “Corre per vincere”. E Bonaccini ha tutte le caratteristiche per piacere anche all’elettorato 5 Stelle.

Modifiche anche nella giunta Zingaretti

Per capire quanto il laboratorio Pd-5 Stelle sia avanti, basta vedere come la giunta della regione Lazio stia diventando a guida Pd-5 Stelle senza nemmeno passare dalle urne. I due posti di assessore lasciati liberi da Manzella e Bonaccorsi entrati al governo come sottosegretari, saranno presto occupati da due 5 Stelle (una probabilmente la Lombardi). Sta cambiando tutto molto in fretta. Il quadro politico è in fase di decomposizione e veloce ricomposizione. Una cosa hanno bene chiara in testa Zingaretti e Di Maio: se Salvini vince in Umbria, Emilia Romagna e Calabria, il governo Conte 2 va a casa.