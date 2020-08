Regionali Marche, Candidatura Mancini prima depositata

(ANSA) - ANCONA, 21 AGO - La candidatura a presidente della Regione Marche del filosofo Roberto Mancini per la lista di 'sinistra etica' Dipende da noi è stata la prima ad essere depositata alla Corte d'Appello di Ancona stamattina poco dopo l'apertura degli uffici. Forza Italia, Dipende noi e Marche Coraggiose, che raccoglie rappresentanti di ex M5s, Art. 1, Italia in Comune e esponenti dell'associazionismo a supporto del candidato del centrosinistra Maurizio Mangialardi, sono state invece le prime tre a presentare, sempre in Corte d'Appello, le liste provinciali dei candidati al Consiglio regionale. Il termine per presentare le liste, in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, scadrà domani alle 12. (ANSA).