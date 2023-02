Regionali in Lazio e Lombardia: il vero nemico da battere è l’astensione

Il primo vero ‘nemico’ da battere, sia per la coalizione data in testa in entrambe le regioni (Lazio e Lombardia) e cioè il centrodestra, sia per la coalizione a colori ‘differenziati’ che insegue (il centrosinistra ‘giallo-rosso’ della Lombardia e quello in formato ‘rosso-blu’, cioè Pd+Terzo Polo in Lazio), non è la coalizione avversaria, ma l’incubo astensione. In entrambe le Regioni, come vedremo, metà degli elettori, molto probabilmente, resterà a casa, disertando le urne. Sarà che gli italiani hanno in testa altri problemi, sarà che tutti gli occhi sono incollati su Sanremo, sarà che i candidati di tutti gli schieramenti non ‘scaldano’ i cuori degli elettori, sarà che gli esiti del voto sembrano avere già vincitori annunciati (il centrodestra, in entrambe le due regioni), sarà per tutta questa serie, e anche molti altri, motivi, ma certo è che mai come questa volta si rischia un tasso di astensione bassissimo, alle Regionali. Una vittoria di Pirro per chiunque vinca, ecco. Ma vediamo meglio i dati in entrambe le Regioni.

Lombardia, affluenza al 70% solo per miracolo

E partiamo, per puro ordine geografico, dalla Lombardia. Molti politologi e sondaggisti sono convinti che l'affluenza sarà molto inferiore alle passate tornate elettorali. Che sono andate così: alle ultime Politiche in Lombardia ha votato poco più del 70 per cento degli aventi diritto. Andando un bel po' più indietro, alle Regionali del 2018 l'affluenza si è attestata poco sopra il 73 per cento, mentre la volta prima, nel 2013, era oltre il 76 per cento. A votare vanno sempre meno cittadini e i partiti, ormai convinti che le vecchie strategie elettorali non valgano più, neppure si lanciano nel cercare di contrastare l’astensione. "Questa campagna elettorale per ciò che si è visto e sentito fino ad ora ha un impatto molto modesto sui cittadini", spiega a Repubblica Milano il direttore di Youtrend, Lorenzo Pregliasco. Considerazione a cui, secondo l'esperto di sondaggi, si aggiunge un elemento strutturale: "Le Regionali, di solito, si attestano sui 10 punti in meno di affluenza rispetto alle Politiche e con numeri che viaggiano intorno al 60 per cento è molto difficile che in questa tornata elettorale ci sia un ribaltone rispetto al 25 settembre scorso". Insomma, in Lombardia ci si potrebbe fermare intorno al 50-60% di affluenza ai seggi, non di più. Però, non è detto che chi è avanti, nei sondaggi, sia penalizzato da un’affluenza troppo bassa. Infatti, per il politologo Paolo Natale un'affluenza più bassa potrebbe non sfavorire il candidato del centrodestra, Attilio Fontana: "Se gli elettori identificano l'uscente come un governatore che ha combinato disastri vanno a votare contro, ma non mi pare che ci sia questa sensazione tra i lombardi, nonostante quanto accaduto nel periodo più acuto del Covid. Quindi è facile che chi lo ha votato alle Regionali del 2018 lo riconfermi". Però gli appelli a recarsi alle urne si sprecano e il centrodestra, oltre ai soliti gazebo, sta mobilitando mezzo governo.



Dalla parte opposta, nel centrosinistra, si pensa (e sotto sotto si spera…) che l'affluenza sarà dieci - quindici punti sotto le Politiche. La strategia allora diventa quella di portare alle urne tutto il proprio elettorato insieme a quello del Movimento 5 Stelle, senza lasciare però nulla di intentato per rubare elettori a Letizia Moratti. "Se l'affluenza si attesta intorno al 65 per cento - spiega Pietro Raffa, amministratore delegato di MR & Associati - è già un numero alto rispetto alle aspettative. Ma credo che al centrosinistra non basti portare soltanto il proprio elettorato e quello del M5S alle urne, ma penso debba ambire a conquistare anche qualche altro consenso". Il punto sarebbe, cioè, di riuscire a fare ‘massa critica’ catturando i consensi che andrebbero alla candidata del Terzo Polo, Letizia Moratti. Solo sommandoli, il centrosinistra potrebbe vincere la competizione, anche in caso di bassa affluenza, ma al momento questa è una mission impossible. Insomma, Fontana dovrebbe vincere agevolmente – anche se con tassi di affluenza al voto molto in discesa (intorno al 60-65%) – grazie soprattutto alla spaccatura del fronte avversario (giallorossi da una parte e Terzo Polo dall’altra) che, solo se sommati, avrebbero potuto davvero impensierirlo.

Lazio: astensione boom, stimata oltre il 40%

Molto più grigio e fosco il quadro dell’astensionismo e della disaffezione dal voto in Lazio. Qui è il centrosinistra (cioè la giunta che era guidata dall’ex governatore del Pd Zingaretti) il fronte da battere, ma mentre il governo regionale vedeva, fino a pochi mesi fa, tutti uniti gli avversari del centrodestra (Pd-M5s-Terzo Polo-Sinistra arcobaleno), la giunta è andata in pezzi di fronte a scelte elettorali divaricanti, con il Pd alleato del Terzo Polo che punta su D’Amato (assessore uscente alla Sanità di Zingaretti) e M5s che candida la giornalista Rai Donatella Bianchi. Il centrodestra, invece, è unito anche se il candidato individuato, Francesco Rocca, vicino a FdI, non brilla per conoscenza presso l’elettorato ed è stato trovato solo molto a ridosso del voto. Certo è che l’astensionismo se fa tremare, come sempre, soprattutto il centrosinistra, non lascia dormire sonni tranquilli neppure a destra: il popolo degli astenuti è destinato a diventare il principale attore anche alle regionali nel Lazio. Un esercito che, rispetto al 2018, quando per meno di due punti percentuali il presidente Nicola Zingaretti ottenne una sudata riconferma, è molto aumentato e, secondo l’istituto Izi spa, è composto da circa il 40% dell'elettorato.



In Lazio c'è anche un altro elemento da considerare: la campagna elettorale non avrebbe convinto neppure un indeciso a recarsi alle urne. Izi, che in queste settimane ha effettuato diverse rilevazioni e si è occupata dei sondaggi pubblicati da Repubblica Roma, ha notato che il numero degli astenuti è rimasto stabile. Sono solo proiezioni ovviamente, ma molto significative. "Secondo l'elaborazione condotta sia sulla media dell'astensionismo nei sondaggi condotti, sia sugli elementi raccolti attraverso le rilevazioni svolte in questi due mesi - dichiara Giacomo Spaini, amministratore delegato di Izi spa - il dato degli astenuti per le elezioni regionali del Lazio possiamo stimare si attesti attorno al 40%". Un dato elevato, che può essere mitigato solo dall'effetto positivo del voto di preferenza che può essere espresso nelle elezioni regionali. Senza preferenze poteva, cioè, andare peggio. Tanti sforzi da parte dei tanti candidati, sia sui social che nelle piazze, sembrano essere inutili, dunque, sia in Lazio che in Lombardia. Occorrerà vedere se l'esito delle urne smentirà i sondaggisti, ma certo è che un tasso di astensionismo del 40% dell’elettorato sarebbe un dato davvero enorme di cui tutti i partiti, e pure i candidati che vinceranno le elezioni, dovrebbero cercare di tenere conto.

La posta in gioco dei partiti e delle coalizioni

Ma quale è la posta in gioco politica di queste elezioni? Certo, è vero che si vota in due sole Regioni, la Lombardia e il Lazio, ma poiché quelle due insieme chiamano alle urne un elettore italiano su cinque, oltre 12 milioni di cittadini, il test delle regionali del 12 e 13 febbraio diventa banco di prova capace di spostare equilibri, orientare destini politici, incidere sulla forza e la tenuta del governo, stabilire lo ‘stato di salute’ delle diverse coalizioni e partiti dell’opposizione. L’obiettivo, per tutti i partiti, è di non arretrare rispetto ai voti presi alle Politiche del 2022, dato che sono passati solo quattro mesi da allora.

FdI vuole consolidare il suo successo

"Qui si fa l'Italia o si muore", ha detto Giorgia Meloni aprendo la campagna elettorale di Fratelli d'Italia a Milano. Citava Garibaldi per dare la misura dell'impresa di governo, galvanizzata da un fresco successo che ha spinto il suo partito oltre il 30% dei sondaggi, peraltro ora in calo. Ma proprio a lei il responso delle urne dirà molto del futuro, le imporrà una pausa di riflessione, dopo i primi cento giorni e passa a palazzo Chigi. È lei la vincitrice annunciata. In trasferta, nella Milano progressista e nella Lombardia un tempo leghista. E in casa, nella sua Regione Lazio, che esce dal decennio zingarettiano del Pd. Ma i segnali di quello che sarà si leggeranno nelle percentuali. Quelle del suo partito, che soprattutto nel Lazio, con le divisioni tra ‘rampelliani’ e ‘meloniani’ mostra già le prime crepe interne, sotto il peso dei nuovi equilibri. E quelle degli alleati, Lega e Forza Italia, rimpiccioliti, ammaccati dalle ultime politiche, ma che non si vogliono ancora arrendere al dominio della leader della Destra.



Matteo Salvini vuole provare a resistere nel suo fortino lombardo. Ecco perché ha puntato tutte le sue carte sul progetto di Autonomia differenziata di Calderoli, pretendendo un primo passaggio in Consiglio dei ministri, scalpo da offrire agli elettori, ma soprattutto alla vecchia base del partito, insofferente verso ogni centralismo. Fermarsi sopra il 10% è imperativo esistenziale, per Salvini. Un risultato deludente allargherebbe la faglia interna di chi punta a disarcionare il segretario, uno smottamento che ha già portato alla nascita del Comitato Nord di Umberto Bossi.

Silvio Berlusconi, da un mese, senza mancare un giorno, registra video e messaggi da campagna elettorale che possano scavare come una goccia nel cuneo meloniano, per provare a evitare lo scenario da incubo della sua FI intorno al 5%, dove fino all'altro ieri si trovava Fratelli d'Italia. Insomma, il gioco di sponda tra Lega e FI per non farsi tagliare l’erba sotto i piedi da FdI c’è tutto, soprattutto in Lombardia, dove il voto non è solo locale, ma anche nazionale, in prospettiva. Sia la Lega che FI sono nate in terra di Lombardia e qui hanno espresso la spina dorsale dell’amministrazione, con relativa classe dirigente che poi è passata dalla Lombardia a Roma. Vogliono contarsi e pesarsi per non lasciare dubbi su chi guiderà la Lombardia anche da lunedì prossimo, senza lasciare troppi spazi a FdI che già reclama assessorati di peso, a partire dalla Sanità e dal Welfare, più la vicepresidenza. D’altra parte, sia in Lombardia che in Lazio, la corsa di Lega e FI è più che per il primo posto, di sicuro appannaggio per FdI, solo per il secondo. Poi ci sono le soglie psicologiche: in Lombardia, per la Lega è il 13% (il dato delle Politiche), per FI è l’8% (sempre relativo alle urne nazionali). Invece, per FdI, consolidare il dato delle Politiche (31,4% in Lazio, 27,6% in Lombardia) è cruciale.



Domenica scorsa i tre alleati del governo si sono ritrovati al fianco di Francesco Rocca a Roma e poi insieme ad Attilio Fontana a Milano. Insieme, ma ognuno a far partita a sé. Invertire anche di poco la tendenza interna al centrodestra per gli alleati sarebbe un gran successo, permetterebbe di alzare di un tono la voce sui dossier di governo, pungolare la premier più di quanto ora riescano a fare. Riaffermare la primazia e magari andare oltre il 26% delle politiche darebbe, invece, a Meloni un po' più tranquillità nel guidare l'esecutivo, mentre finisce la luna di miele e ogni inciampo diventa sempre meno perdonabile.



L'obiettivo di tutti e tre i partiti è, ovviamente, fare 2 a 0: conquistare entrambe le Regioni con la conferma del leghista Fontana al Pirellone - nonostante i guai della gestione Covid e la 'scissione' e poi corsa in solitaria di Letizia Moratti - e il successo di Rocca, tecnico di destra, nell'espugnare la Pisana dopo la lunga stagione del centrosinistra (esorcizzando l'incubo-Michetti, la sconfitta di due anni fa in Campidoglio). Vincere per la coalizione è d'obbligo. Vincere bene, con margine, è essenziale per non perdere spinta, mordente e collante su base nazionale.

Il rischio del Pd a congresso: subire il 2 a 0

Un alleato nella vittoria del centrodestra, però, anche stavolta, promettono di essere le divisioni nel centrosinistra che fiaccano i (tanti) concorrenti dei candidati di destra. Il Pd, in pieno psicodramma da crollo nelle urne e nei sondaggi, e per giunta a due settimane dalle primarie per scegliere il nuovo segretario, è indebolito dalla battaglia interna e dai riottosi alleati. Ecco perché il saggio Gianni Cuperlo, con scarso successo, ha chiesto una tregua nel confronto congressuale per compattarsi negli ultimi giorni di corsa alle Regioni. Eppure, i dem si presentano con due candidati di buone speranze: Pierfrancesco Majorino in Lombardia e Alessio D'Amato nel Lazio. Se i due riuscissero a incassare un buon risultato, il voto del 12-13 potrebbe trainare la partecipazione alle primarie. Una sconfitta pesante, in entrambe le regioni, al contrario, renderebbe ancora più difficile il mandato del nuovo segretario, ammaccata la sua partenza. In ogni caso, per il Pd, conta anche il dato del partito che, alle Politiche, è stato del 19,2% in Lombardia e del 18,3% in Lazio: mantenerlo quasi uguale equivarrebbe, di fatto, a una vittoria, come è fondamentale non farsi scavalcare dal M5s in termini assoluti come secondo partito.

I 5S vogliono superare il Pd

Entrambi i candidati dem se la dovranno vedere con due avversari che però già si trovano in casa e molto agguerriti. Anzi, due avversarie. Letizia Moratti, sostenuta dal Terzo polo, coltiva la speranza di far breccia nei cuori della borghesia lombarda e portare frecce all'arco centrista. E Donatella Bianchi, volto noto televisivo, è stata scelta da Giuseppe Conte per rappresentare il M5S nel Lazio e annaffiare la speranza di un'opa sulla sinistra, una supremazia sul Pd.



Sia il Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi, sia il Movimento 5 Stelle, sono dati dai sondaggi ancora in crescita, dopo il buon risultato elettorale. È questo il dato che ai dem può far male, a dispetto di ogni appello al voto utile. Può far male a geometrie variabili, però, perché a Milano i pentastellati sostengono Majorino, a Roma i terzopolisti votano D'Amato. Il ‘sogno’ di Conte è presto detto: superare, nei voti dopo che nei sondaggi, il dato di lista del Pd nel Lazio (in Lombardia l’impresa è, invece, impossibile): i 5stelle partono dal buon 14,8% delle Politiche. quello del Terzo Polo è di rivelarsi indispensabile ago della bilancia per tentare la scalata in regione.



In una scomposizione e ricomposizione umorale che poco dice di quello che sarà il campo delle opposizioni in futuro e che rende le regionali d'inizio anno solo un passaggio, il fischio d'inizio di una partita interna al centrosinistra che si aprirà col congresso Pd, ma con l'orizzonte del successivo appuntamento elettorale di rilievo: le europee del 2024. Un appuntamento che vale per tutti, però anche per il centrodestra e i suoi partiti.