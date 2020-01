(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "Se vinceremo in Emilia come credo sarà una svolta storica e la vittoria in Calabria della Santelli sarà il simbolo della riscossa del sud. Daremo un avviso di sfratto a questo governo che ha come collante solo le poltrone". Lo afferma il leader di Fi Silvio Berlusconi al Tg4.