Regionali, l’accordo tra Pd e M5S in Liguria può dilagare. Nel marasma del coronavirus torna la Politica

Mentre il coronavirus assume gli aspetti di una tragedia greca e inizia ad apparire più devastante delle sette piaghe che il Dio degli ebrei, Jahvè (Yahweh, in ebraico antico), inflisse agli egizi che li dominavano e tiranneggiavano, la Politica va avanti, nel silenzio e nel disinteresse dei media.

La Politica rialza la testa

Zitti zitti, quatti quatti (i problemi degli italiani sono altri, oggettivamente, e anche i loro assilli: dei guai della Politica non può fregare di meno a nessuno), gli ‘strateghi’ dei tre schieramenti in campo (centrosinistra, centrodestra e M5S) preparano le loro mosse in vista di una campagna elettorale che, oggi, sembra lontanissima, ma che presto arriverà tra il capo e il collo degli elettori (anche), quella per le regionali.



Ieri, infatti, il ‘patto’ alle regionali tra Pd e M5S ha segnato un importante passo avanti con l’accordo in Liguria mentre, invece, dentro il centrodestra continuano a giocare a braccio di ferro: ben tre candidature su sei ancora non ci sono. Certo, parliamo di ‘affari minori’, in questi tempi di follia, panico e isterismi da ‘nuova peste’ in corso d’opera, ma di questo parla il Palazzo, per quanto rigorosamente chiuso.

Nel retrobottega spunta ‘l’accorduni’ tra Pd e M5S

Le opposizioni di centrodestra si dividono e litigano su un ‘governo istituzionale’ o ‘governissimo’ che, per ora, non è alle porte. I due maggiori partiti di governo, invece, fanno le ‘prove generali’ per un’alleanza che vorrebbero (specie in casa dem) far diventare ‘organica’. Anche perché il governo Conte fa sempre più fatica ad andar avanti da solo, urge allargare il campo (ci lavora il ministro Franceschini che incontra e recluta, discreto, i Responsabili alle Camere), Renzi continua a fare le bizze e, insomma, meglio partire da quello che c’è: l’asse Pd-M5S più i cascami della sinistra. Tre forze che, in prospettiva, potrebbero anche pensare di stringere un patto politico ‘forte’ alle prossime politiche, tagliando fuori, si capisce, i reprobi dell’attuale governo giallorosso, cioè i ‘discoli’ di Iv che, poveri di voti (almeno nei sondaggi), ma non di truppe parlamentari, se non fosse scoppiato il coronavirus avrebbero fatto la crisi di governo.

La bassa partecipazione al voto favorisce la sinistra

E quale migliore occasioni delle prossime elezioni regionali per testare un accordo che funziona, tra alti e bassi, a livello nazionale, ma che a ottobre del 2019 è miseramente naufragato in Umbria, dove vinse la candidata di Salvini nonostante l’intero governo Conte ci ha messo la faccia? Ma dalle Regionali, appunto. Magari contando anche su un verticale crollo della partecipazione elettorale che, non a caso, spaventa molto il centrodestra, ma soprattutto la Lega tanto che Salvini è preoccupatissimo, dall’affluenza, i suoi pure e non solo litiga con gli alleati sui candidati alle regionali ma sprona anche i suoi perché sa, come dice un suo colonnello, che “alle regionali ci giochiamo tutto. Se dopo la ‘non vittoria’ in Emilia non vinciamo anche a maggio non dico in Toscana, ma almeno in Marche, Puglia e Campania, oltre a tenere Veneto e Liguria, addio sogni di gloria. Persino il ruolo di Matteo finirebbe sotto accusa…”.



E il punto dolente, per il centrodestra, è la partecipazione. Infatti, come dimostrano le elezioni supplettive di marzo, già sotto gli effetti di coronavirus, tenutesi a Napoli e Roma (vincitori, in entrambi i casi, due uomini della sinistra: il giornalista Sandro Ruotolo e il ministro Roberto Gualtieri), la partecipazione al voto è stata ridicola (8-10%), stile Ottocento, quando si votava solo per censo e istruzione, ma ha anche dimostrato che gli elettori dem vanno a votare, quelli di destra no e i (pochi) voti dell’M5S vanno al Pd.

Le regionali di maggio per ‘testare’ l’accordo Pd-M5S

Si vota, dunque, verso metà maggio, in sei regioni ed è, appunto, di ieri la notizia che, in Liguria, l’accordo tra Pd e M5S per cercare di strappare la regione al centrodestra si farà. Come pure, e sarà presto notizia, si farà in Campania, mentre nelle Marche il quadro è ancora molto incerto, ma potrebbe volgere, anche in questo caso, al bello (cioè all’accordo). Invece, in Puglia e in Veneto (due sconfitte annunciate, per il Pd) non se ne parla proprio. In Toscana, infine, il Pd non ha bisogno di ‘lesinare’ e mendicare accordi all’M5S. Questa, per sommi capi, la situazione.



Si vota, volendo essere precisi, in sei regioni ordinarie (Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia) a fine naturale delle rispettive legislature e, invece, in via straordinaria, in una regione speciale, Valle d’Aosta, dove presidente e giunta si sono dimessi dopo un brutto scandalo.

La data ancora non c’è. Possibile un mega ‘election day’

Le elezioni dovrebbero, dunque, tenersi a metà maggio: le giunte in scadenza possono scegliere in piena autonomia la data (potere, uno dei tanti, dell’autonomia regionale ‘differenziata’), fregandosene di eventuali risparmi, ma è probabile, dati i tempi grami e cupi dell’epidemia in corso, l'allineamento con le altre consultazioni in programma, le elezioni amministrative che si terranno in oltre 600 comuni: dovrebbero svolgersi (ma date ufficiali non ve ne sono e, tra chiusure delle scuole e del resto del Paese, potrebbe slittare) il 17 maggio (primo turno) e il 31 maggio (secondo turno).



Ragionevole, dunque, immaginare l’election day (che potrebbe estendersi anche a quel referendum costituzionale che, per ora, il governo ha rinviato ‘sine die’) il 17 maggio, data che la Valle D'Aosta ha già indicato come data propria e che è molto possibile che diventi la data anche delle altre.



Insomma, ci avviamo – coronavirus permettendo, perché il tutto potrebbe slittare persino fino ad, almeno, metà giugno – a un mega election day il 17 maggio: elezioni comunali (primo turno), regionali (in 7 regioni) e referendum (uno solo, ma senza quorum, quindi l’abbinamento si può fare).

In Liguria, a sorpresa, passa su Rousseau il sì al Pd

Via libera degli iscritti, via piattaforma Rousseau, dunque, al Movimento 5 Stelle per “aprire una trattativa con il Pd e con altre forze civiche e politiche, per le prossime elezioni”. E’ ufficiale, da ieri, in Liguria, sta per esserlo in Campania e, forse, anche nelle Marche. Il semaforo verde è arrivato dalla piattaforma Rousseau. Sul blog delle stelle sono arrivate 1.664 preferenze (pochini) di aventi diritto al voto. I voti favorevoli alla trattativa sono stati 960 (57.7%), i contrari 704 (42.3%). Un’inezia, ma un fatto politico: e un primo passo verso l'accordo fra dem e 5 Stelle in vista del voto. Nel caso il tentativo si concretizzasse, si tratterebbe, peraltro, della prima alleanza fra le due forze politiche che nasce prima ancora della scelta comune del candidato e che si fonda sui programmi comuni fra le due forze politiche.

Crimi rilancia l’idea del ‘campo largo’ di Zingaretti

Proprio così la mette e la spiega il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi: “A partire da domani ci faremo promotori di un confronto aperto a tutte le realtà intenzionate a realizzare un vero cambiamento in Liguria, lavorando giorno per giorno alla rinascita di questa regione, coinvolgendo anche chi fino ad ora non ha avuto voce”.



Ora, al di là del fatto che Crimi e Di Maio non volevano l’alleanza (mentre tutti i parlamentari della Regione e molti ministri sì) e l’hanno dovuta subire (la candidata scelta era la consigliera regionale Alice Salvatore, pasdaran di Di Maio), resta il punto: provare a riprendersi una regione che il centrodestra, guidato da Giovanni Toti, che ha anche fatto a Berlusconi il torto di una scissione, governa da cinque anni ma con una coalizione assai rissosa al suo interno e su cui pende la minaccia della candidatura dell’ex ministro azzurro, Claudio Scajola, che detesta Toti più di Berlusconi e che, asserragliato nella sua Imperia, potrebbe dar vita a una lista di (pericoloso) ‘disturbo’ a un centrodestra diviso.



Dunque, non solo M5s e Pd, è l’idea, ma una alleanza larga che comprenda anche forze civiche e associazioni del territorio sulla falsariga di quel che Zingaretti chiama il ‘campo largo’ del centrosinistra. Un esperimento non riuscito nella regioni in cui si è votato in precedenza (e nelle quali proprio il M5s è stato duramente penalizzato), con l’eccezione dell’Emilia-Romagna, dove ha vinto il Pd (più Bonaccini che il Pd…) perché il fortino rosso ha retto.

Torna in campo la candidatura Sansa, amico di Grillo

In nessuna delle altre regioni, tuttavia, il confronto era partito prima dell'accordo sul candidato. Ora, invece, si parte proprio dai contenuti per poi scegliere il candidato, che potrebbe tornare a essere quel giornalista del Fatto, Ferruccio Sansa, che solo pochi giorni fa aveva mandato ‘a fanc’ il Movimento, ma che resta tra i migliori amici di Beppe Grillo, il quale ha spinto molto per l’accordo col Pd.



Soddisfazione viene espressa da molti esponenti di primo piano del Movimento, anche nel Pd c’è chi considera il via libera al confronto “un importante passo in avanti in vista del prossimo appuntamento elettorale, che rafforza la coesione delle forze di governo andando nella direzione da noi auspicata e che può produrre una coalizione competitiva in grado di battere la destra”, spiega la responsabile enti locali della segreteria dem Caterina Bini. Mentre sprizza gioia e soddisfazione lo spezzino, e vicesegretario dem, Andrea Orlando che ha lavorato, in silenzio e discrezione, per l’accordo, attivando tutti i suoi canali con i 5Stelle.

Italia Viva già annuncia il ‘no’ all’accordo con l’M5S

Chi, invece, già dimostra di non volerne sapere nulla, di un accordo sia ‘locale’ che ‘generale’ con i pentastellati, sono quelli di Italia Viva. “Una pessima notizia, questo accordo” dice il viceministro agli Esteri (in via di dimissioni, peraltro dal suo ministero perché Di Maio gli nega le deleghe…), Ivan Scalfarotto mentre Gennaro Migliore, che pure ‘tratta’ con il Pd per fare l’accordo in Campania, diceva, giorni fa, in Transatlantico, “con un giustizialista come Sansa mai!”.



Ma il problema di Italia Viva si pone anche in Puglia, dove Iv ha rotto la coalizione di centrosinistra perché non voleva sostenere la ricandidatura di Michele Emiliano (dato, peraltro, in forte difficoltà nei sondaggi riservati del Pd, rispetto al centrodestra che guiderà Raffaele Fitto, e che non gode, nonostante le sue aperture, del sostegno di M5S) e andrà per conto suo insieme ad Azione civile di Calenda e a +Europa (il nome del candidato comune ancora non c’è). Ma si pone anche nelle Marche, dove il caos dei candidati e delle candidature di tutti gli schieramenti regna sovrano, e forse persino in Campania, se il Pd resterà fermo a De Luca. Persino in Veneto, dove la sconfitta del centrosinistra è già scritta nelle cose, Iv ha rotto con il centrosinistra che ha lanciato, pur senza l’accordo con i 5Stelle, il nome del vicesindaco di Padova, Arturo Lorenzoni. Insomma, neppure dove si perde di sicuro, Iv va a braccetto col Pd. Solo in Toscana, dove la vittoria di Eugenio Giani, dem ex renziano, sembra altrettanto scontata (ora c’è l’ufficialità che la sua competitor sarà la sindaca leghista Ceccardi), Iv non vuole uscire dalla coalizione e, essendo una delle poche regioni dove Iv ha un peso elettorale robusto (8%-10%), pur se a livello nazionale i sondaggi sono catastrofici (Iv ormai è quotata poco sopra il 3%, poco più della Sinistra di Fratoianni e poco più del partito personale di Calenda), anche il Pd ha intenzione di tenersela stretta nell’alleanza.

In Veneto e Marche attesi gli altri responsi di Rousseau

Tornando ai pentastellati, in altre due regioni che andranno al voto, bisognerà attendere ancora un turno di 'ballottaggio' per sapere chi saranno i candidati governatori del M5S. Nelle Marche la sfida è tra Gian Mario Mercorelli e Andrea Quattrini, in Veneto sono in corsa Erika Baldin ed Enrico Cappelletti. Sulla piattaforma Rousseau hanno votato gli iscritti delle due regioni, sempre ieri, Marche e Veneto, ma il responso non è stato conclusivo: nessuno ha ottenuto la maggioranza assoluta. Complessivamente sono state espresse 3.012 preferenze nelle Marche: i primi due piazzati sono Gian Mario Mercorelli, della provincia di Macerata e Andrea Quattrini della provincia di Ancona. Due figure minori per una votazione sempre di pochissimi iscritti.

Erika Baldin e Enrico Cappelletti sono invece i due candidati del M5s che andranno al ballottaggio per la corsa alla presidenza della Regione Veneto. Anche in questo caso, nel voto sulla piattaforma Rousseau, non si è raggiunta la maggioranza assoluta tra i candidati in lizza.

In Campania Maifredi può far incontrare Pd e M5S

Ma se in Veneto la situazione è, come si diceva, assai netta (il governatore leghista Zaia stravincerà per la terza volta) e nelle Marche è, invece, confusa e caotica sia dentro il centrosinistra (dopo la rinuncia del governatore uscente, Luca Ceriscioli, fioccano candidature della società civile che, però si elidono l’una dietro l’altra) che nel centrodestra (il braccio di ferro tra Lega e FdI va avanti, come in Puglia) è la Campania il vero grande busillis. Stabilito, infatti, che il Veneto resterà alla Lega e la Toscana al Pd, mentre la Puglia e la Liguria sono diventate, per gli errori dei rispettivi governatori uscenti, pericolosamente contendibili, in Campania tutto può succedere. Il centrodestra continua a bruciare nomi su nomi perché Salvini si è impuntato e vuole la candidatura alla Regione per sé, scalzando l’azzurro Caldoro, che non piace neppure alla Meloni e alla parte di FI che fa capo a Mara Carfagna.

L’M5S ha lanciato Sergio Costa, l’attuale ministro, come segnale di ‘ponte’ verso il Pd che, però, ancora oggi recalcitra a dare il ‘ben servito’ al governatore uscente, Vincenzo De Luca. Nel caso si chiudesse l’accordo tra Pd e M5S il nome giusto, però, sarebbe un nome terzo, ovviamente, e in pole position c’è l’attuale ministro all’Università e alla Ricerca Maifredi che, appena nominato ministro, dovrebbe mollare tutto, ma che tutti, in Campania, giudicano un nome forte e serio, spendibile e responsabile, oltre che un tecnico molto capace. In altri tempi, una sua candidatura e gara mentre ha appena inziato a fare il ministro avrebbe fatto gridare allo scandalo, ma in tempi di coronavirus, chi se ne accorgerà?