Regionali, alle 12 affluenza sale. Più che doppia in E.Romagna

Roma, 26 gen. (askanews) - Alle ore 12 l'affluenza ai seggi per le elezioni in Emilia Romagna e in Calabria è in aumento rispetto alle precedenti consultazioni regionali. In Emilia Romagna, secondo i dati definitivi del Viminale, l'affluenza risulta più che raddoppiata. A mezzogiorno aveva votato il 23,44 % degli elettori contro il 10,77% delle precedenti regionali. In Calabria si era già recato alle urne il 10,48% degli aventi diritto, contro l'8,85% precedente.