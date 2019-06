Regeni, lettera genitori al Bundestag: richiamare ambasciatori

Roma, 24 giu. (askanews) - "Dichiarare l'Egitto Paese non sicuro e richiamare i nostri ambasciatori potrebbe essere un segnale forte di pretesa di rispetto dei diritti umani" Lo scrivono Paola e Claudio Regeni, i genitori di Giulio, in una lettera ai deputati delle Commissioni Esteri della Camera e del Bundestag tedesco. Della richiesta è stata data lettura dalla presidente M5s della commissione Esteri della Camera che guida la delegazione parlamentare di Montecitorio che oggi ha incontrato a Berlino l'omologa commissione del Bundestag e domani sarà raggiunta dal presidente della Camera Roberto Fico."Siamo - si legge nel testo dei genitori del ricecatore italianop ucciso al Cairo- Paola e Claudio Regeni, i genitori di Giulio, vittima, il 25 gennaio 2016 di sparizione forzata e, nei giorni successivi, di tortura ed uccisione. Nostro figlio si trovava al Cairo per svolgere una ricerca di tipo economico-sociale per l' Universita' di Cambridge. La tragedia di Giulio e' ormai conosciuta in tutto il mondo e da tre anni e mezzo lottiamo perchè sia fatta chiarezza sulla sua cattura e sulla sua uccisione"."Chiediamo - sottolineano in particolare Paola e Claudio Regeni- una verita' processuale nei confronti di chi ha deciso sul destino della sua (e delle nostre) vite, di chi lo ha torturato, chi ha sviato le indagini, chi ha permesso e permette tutto cio'. Su Giulio sono stati violati tutti i diritti umani, compreso il diritto di tutti noi ad avere verita'. Crediamo che Giulio, sua sorella, i suoi genitori, i suoi amici ed i cittadini debbano potere esercitare il diritto alla verita' e ottenere giustizia. Riteniamo sia molto importante l'evento di Berlino, per mantenere la giusta attenzione su quanto accaduto a Giulio (e quanto continua ad accadere a molti Giulio europei e egiziani) e seguiremo con attenzione i passi successivi e le azioni concrete, intraprese verso l'obiettivo della verita' e giustizia"."Il fatto che l'evento si svolga a Berlino e' per noi motivo di commozione: Berlino era una delle citta' del cuore di Giulio, l'aveva visitata piu' volte, parlando tedesco, nell'estate del 2011, aveva svolto uno stage in un istituto di ricerca. Ora a Berlino, in Marienburgher Strasse, c'e' un murales, a lui tristemente dedicato. Pertanto, tramite il presidente della Camera Roberto Fico che ci ha dimostrato fin dal primo istante concreta e affettuosa vicinanza - si conclude la lettera- vi chiediamo di non lasciarci soli nella nostra pretesa di verita'. Giulio era un cittadino europeo e merita l'impegno di tutte le nostre istituzioni. E questo impegno potrebbe concretizzarsi in azioni urgenti e congiunte: dichiarare l'Egitto Paese non sicuro e richiamare i nostri ambasciatori potrebbe essere un segnale forte di pretesa di rispetto dei diritti umani".