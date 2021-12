Regeni, Fico: non ci fermiamo nella ricerca di verità e giustizia

Roma, 10 dic. (askanews) - "Noi ci aspettiamo ancora un avanzamento, da parte dell'Egitto, di collaborazione per la ricerca della verità e della giustizia su Giulio Regeni". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando a margine di una iniziativa a Genova sul caso del ricercatore italiano rapito e ucciso al Cairo. "Abbiamo - ha sottolineato - un documento molto importante, votato all'unanimità da tutti i gruppi parlamentari della relazione della commissione d'inchiesta, dove dice nero su bianco che le forze della polizia egiziana, la National Security, hanno sequestrato torturato e ucciso Giulio Regeni".Quanto alla scarcerazione dello studente egiziano dell'Università di Bologna, Patrick Zaki, "siamo contentissimi per Zaki, per la famiglia e gli amici", ha commentato Fico, ma ha aggiunto: "Chiaramente Zaki e Regeni sono due questioni assolutamente separate"."Sono qui per ribadire che non c'è nessuna possibilità che come Stato italiano ci fermiamo di fronte alla ricerca di verità e giustizia. Non lo faremo, non lo farà la famiglia, non lo faranno i tanti cittadini, non lo farà questa grande comunità, non lo farà il Paese e non lo farà lo Stato. Andiamo avanti - ha concluso il presidente della Camera - fino a quando non avremo il risultato".