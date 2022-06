Referendum giustizia, Salvini: incredibile silenzio Mattarella-Draghi

Roma, 9 giu. (askanews) - "Trovo incredibile che ad oggi nè il presidente della Repubblica nè il presidente del Consiglio abbiano speso una sola parola per ricordare agli italiani che votare è un diritto ma è anche un dovere, se il Parlamento non fa certe riforme". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, durante un comizio a Monza, lamentando la "scandalosa censura organizzata dalla sinistra" dei media sui referendum in materia di giustizia: "È incredibile come ci sia un silenzio orchestrato a questo punto da magistrati e giornalisti di sinistra".