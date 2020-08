Roma, 21 ago. (askanews) - "In questo momento si sta discutendo del taglio dei parlamentari. Si arriva al referendum con l'ultimo voto alla Camera che ha visto l'unanimità. Io lo vedo come un'opportunità di cambiamento: non è la fine di un percorso, ma l'inizio". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel corso di un dibattito al Meeting di Rimini.