Reddito, Ires e autonomie: le prime mosse cruciali del 2019 per il governo

Innanzitutto reddito di cittadinanza e 'quota 100'. Ovvero restyling della legge Fornero sulle pensioni. Muove i passi da qui il 2019 del governo Conte, con il via libera alle due leggi bandiera volute da M5S e Lega. Il decreto per avviare il 'cantiere' del reddito di cittadinanza era atteso già da dicembre ma è slittato a gennaio, e non è escluso che i due provvedimenti -dl su reddito, appunto, e quota 100- vengano varati nello stesso giorno, così da non scontentare le due anime della maggioranza.

Ires

Altro tassello da rimettere a posto nel nuovo anno, il 'pasticcio' sull'Ires inserito in manovra, una stilettata al cuore delle onlus e del mondo del volontariato che ha indotto il premier Giuseppe Conte a fare pubblica ammenda nel corso della conferenza stampa di fine anno. La correzione di rotta annunciata dal governo prevede una modifica da inserire "nel primo provvedimento utile".

Autonomie

Altra partita che attende l'esecutivo giallo verde è quella delle autonomie: irremovibile la Lega - con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti che lega la riforma alla sopravvivenza stessa del governo- la riforma per rafforzare le prerogative di Lombardia, Veneto, ed Emilia Romagna rischia di aprire un nuovo fronte di scontro tra i due soci di maggioranza. Ma la strada per realizzarla sembra già tracciata. E' lo stesso Conte a dettarne il 'timing': dopo una riflessione interna al governo, sarà lui stesso a febbraio ad aprire i negoziati coi governatori delle diverse regioni interessate.

Legittima difesa

Tra le prime mosse dell'esecutivo nel nuovo anno, c'è anche il varo del provvedimento sulla legittima difesa, vecchio cavallo di battaglia della Lega a cui il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, vuole dare una brusca accelerazione a inizio 2019. La riforma è già passata all’esame del Senato, che l’ha varata lo scorso 25 ottobre. La proposta di legge modifica alcuni articoli del Codice penale, del Codice civile e del Codice di procedura penale, rafforzando la difesa di chi "all’interno del domicilio, di un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale" si difende da un’azione di terzi "posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica". Ma la riforma della legittima difesa potrebbe rallentare la sua corsa. Almeno è quello che hanno evinto alcuni, nelle file del governo, sentendo le parole del premier alla conferenza di fine anno circa la volontà "riuscire a varare un progetto riformatore equilibrato tra l'esigenza della tutela dell'integrità fisica e quella di difendere se stessi e i propri familiari da aggressioni violente e ingiustificate nel proprio domicilio. Estremizzare in un senso o nell'altro il grumo degli interessi di disciplina significherebbe avere una disciplina incostituzionale", le parole di Conte. Che lascerebbero intendere -il ragionamento che viene fatto soprattutto tra i 5 Stelle - la volontà di trovare un punto di equilibrio non semplice.

Dl semplificazioni

Altra priorità della maggioranza giallo verde, il dl semplificazioni. Approvato dal cdm il 12 dicembre scorso, va convertito entro sessanta giorni. Al suo interno, la 'legge Bramini' che riequilibra le situazioni di credito e debito degli imprenditori con la Pubblica amministrazione; l'abolizione del Sistri e del Registro unico del lavoro mentre manca la riforma del codice degli appalti che andrà in Parlamento -altra urgenza dell'esecutivo-con una legge delega.

Riforme costituzionali

C'è poi l'iter, non semplice, delle riforme costituzionali chieste a gran voce dal M5S. Il taglio dei parlamentari e l'introduzione del referendum propositivo senza quorum sono contenuti in due testi base depositati al Senato. Le audizioni in commissione stanno per volgere al termine, a gennaio le misure dovrebbero arrivare in Aula. Su questo fronte il governo cede il passo al Parlamento: "Non credo che l'esecutivo debba intervenire con progetti di riforma costituzionale - ha rimarcato Conte - soprattutto se corposi, credo che il Parlamento sia la sede più indicata". "Ho una convinzione personale, che ovviamente condividerò con i miei ministri - ha detto ancora il premier - che è bene che iniziative di questo tipo siano rimesse al Parlamento, mi sembra il luogo più appropriato per affidarle fin dall'inizio al dibattito".

Taglio agli sprechi

Ma tra le sfide che attendono il governo Conte, c'è anche il taglio agli sprechi, con il cosiddetto team 'mani di forbice' -neologismo coniato dal vicepremier Luigi Di Maio- da mettere in pista per sforbiciare gli sperperi che finiscono per ricadere sulle tasche dei cittadini. Questi ultimi potrebbero essere addirittura 'arruolati': tra le idee di Di Maio, gradita a Conte, c'è quella di introdurre un numero verde che consenta ai cittadini di segnalare per primi gli sprechi.

La partita delle nomine

C'è poi la partita nomine che va portata avanti. Una su tutte, da chiudere nel più breve tempo possibile, quella ai vertici della Consob, una poltrona vacante dal 13 settembre scorso. Un ritardo di peso, come ammesso dallo stesso Conte. "Non abbiamo ancora completato questo dossier, me ne assumo le responsabilità - ha detto il premier - stiamo lavorando su tanti fronti anche se questa non è una giustificazione. Comunque mi ha rincuorato il fatto che ci siano commissari con un profilo di competenza ben riconosciuto e la funzionalità della Consob è garantita". La promessa è di avviare nelle prossime settimane "l'iter di nomina: mi posso giovare degli autorevoli suggerimenti del Presidente della Repubblica e state tranquilli - ha rassicurato la stampa durante la conferenza di fine anno - che verrà nominata una personalità altamente competente".