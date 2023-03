Reddito cittadinanza, Salvini: 'Chi non vuole lavorare non lo prende più'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Se non vuoi andare a lavorare dalla prossima estate non prendi più il reddito di cittadinanza. Anche per rispetto di chi non può lavorare davvero". Così Matteo Salvini, leader della Lega, da Udine per la chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali 2023.

"Qualcuno ha avuto interesse a nascondere il voto, perché sa che la Lega e il centrodestra prenderanno più del doppio dei voti della sinistra, che arriverà seconda, terza, quarta e quinta. Ogni singolo voto fa la differenza, per il Friuli-Venezia Giulia, ma anche per darci più forza a livello di governo nazionale", dice il leader della Lega, toccando argomenti di attualità

"Pare che ora si può scegliere il colore dei capelli, degli occhi, pare ci sia oltre-oceano una nuova start-up. L'utero in affitto e i bimbi comprati con un click on line sono una schifezza, un crimine contro l'umanità", dice sul tema della maternità surrogata.

"Più provano a farmi litigare con Giorgia e Silvio, più ci uniscono, andiamo avanti come un treno ad alta velocità", afferma riferendosi al governo.