Reddito di cittadinanza: quelli del Sud potranno dire no a un posto di lavoro al Nord, ma solo la prima volta

Il " reddito di cittadinanza su base geografica" di cui ha parlato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, non è un riferimento a forme di elargizione del reddito su base geografica ma alla distribuzione geografica delle offerte di lavoro. Lo precisano fonti di Palazzo Chigi, secondo le quali "si stanno definendo i dettagli della proposta con criteri che tengono conto della distribuzione geografica delle offerte di lavoro. Per cui si farà in modo, ad esempio, di non penalizzare chi rifiuterà come prima offerta di lavoro un'occupazione al di fuori della propria città o regione".

Offerte sulla base della distribuzione geografica

Ieri il premier aveva spiegato a Milano davanti al popolo leghista che il governo sta “pensando a come modulare le offerte di lavoro sulla base della distribuzione geografica”. Era sembrato a tutti un modo per dire che la misura regina del programma pentastellato non è destinata a favorire esclusivamente il Sud, come si dice, ma anche il Nord. Del resto sulla questione si era soffermato anche il ministro del Lavoro Di Maio precisando che “sul territorio saranno distribuite non solo offerte di lavoro ma anche i benefici da 780 euro a single fino a 1400 euro per le famiglie più numerose. Il 47 per cento delle famiglie destinatarie sarà del centro Nord”.

Le differenze tra Nord e Sud

Ma l’esperienza del Rei lascia dei dubbi su questa considerazione. Stando ai dati riportati da La Stampa i benefici della misura introdotta dal governo precedente sono infatti andati “nel 70% dei casi alle regioni del Sud, e Campania e Sicilia varrebbero da sole il 50 per cento” dell'esborso. Al Centro Nord sarebbe arrivato solo un 30 per cento. Ma la previsione conseguente del giornale induce ancora di più alla riflessione: al Sud ci saranno molte domande di accesso al reddito a fronte di poche offerte di lavoro, esattamente l’inverso di quanto si verificherà prevedibilmente al Nord della Penisola.

Fondamentale riformare i Centri per l'impiego

E allora occorre trovare il modo per evitare di penalizzare alla fine gli abitanti del Mezzogiorno. Proprio in ragione di questa inevitabile conseguenza l’esecutivo starebbe studiando per esempio una soluzione “per non penalizzare chi rifiuterà come prima offerta un’occupazione al di fuori della propria città o regione (dopo tre rifiuti si perde l’aiuto)”. Il presidente del Consiglio, che ieri ha incontrato il ministro dell’Economia Tria, si è sforzato di far capire che “questi dettagli aiuteranno a rendere più o meno efficace la manovra”.

Iniziativa di sviluppo sociale

Dopo aver difeso in generale il reddito di cittadinanza Conte ha lasciato intendere che si sta facendo di tutto per togliere all’intervento sempre più carattere assistenzialistico e trasformarlo in iniziativa di sviluppo sociale, di riqualificazione per chi ha perso il lavoro e di qualificazione”. In particolare si guarderebbe al modello tedesco. Da questo punto di vista la precisazione di voler tener conto della distribuzione geografica delle offerte di lavoro, superiori al Nord, perché non vanno penalizzati coloro che rifiuteranno come prima offerta un lavoro lontano da casa. E solo dopo, se un posto non si trova, si dovrà accettare il trasferimento al Nord. Si dovrà insomma emigrare, come del resto sta già accadendo, fa notare per esempio Repubblica.

Il RC allo stato attuale

Sul reddito di cittadinanza comunque si lavora ancora. Questo è certo. Allo stato attuale si dovrebbe garantire l’intervento ai nuclei con un Isee inferiore ai 9.300 euro. Per Di Maio con questa misura si aiutano quasi un milione di bambini, perché il 60% per cento dei soldi andrà a famiglie con figli.

L’assegno però potrà essere utilizzato solo per beni di prima necessità. L’importo dovrebbe essere inserito nella tessera sanitaria ed utilizzato entro il mese, quindi non si cumula e se non utilizzato si perde. Il tutto dovrebbe costare sui 10 miliardi e coinvolgere 6,5 milioni di cittadini.

I destinatari saranno i cittadini italiani, ma potrebbero rientrarvi anche stranieri residenti in Italia da oltre 10 anni.

La riforma dei Centri per l'impiego

L’entrata sullo scenario italiano del reddito di cittadinanza non potrà essere disgiunta dalla riforma dei Centri per l’impiego. Insomma non sarà un mero sussidio ma verrà inserito nelle politiche attive del lavoro.