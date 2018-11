[Il retroscena] Di Maio all’attacco: "Ma quali ritardi, a Natale arriva il reddito di cittadinanza”. E la Lega prova a sbianchettare la legge anti-corrotti

Ha letto i giornali, ha visto un po' di sondaggi, Salvini che gli sta avanti e rosicchia terreno, le cronache locali con la rabbia per il Tap, a Torino per la Tav, adesso ci si mettono anche i siciliani del No Muos che hanno deciso di marciare proprio durante la conferenza internazionale per la Libia e magari con il Presidente Trump, atteso a Palermo, che vede manifestare contro il "suo" orecchio elettronico.

E insomma, ha messo in fila un po' di cose Luigi di Maio, soprattutto le frasi, seppure estrapolate da un libro, del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti per cui il reddito di cittadinanza mostra "complicanze". Non a caso è fuori dalla Manovra e rinviato, con la riforma delle pensioni, a chissà quando. "Allora sapete che c'è- ha detto al suo staff intorno a mezzogiorno - oggi la diretta Facebook la faccio io". Non era prevista. Ed è stato come un gigantesco e antico "vaffa", tra il liberatorio e il rivendicativo. Sicuramente provocatorio.

Ritorno alle origini

Un ritorno alle origini del Movimento. Un levarsi i sassolini dalla scarpe rispetto a Giancarlo Giorgetti, il numero 2 della Lega, sempre più nel mirino del vertice stellato, a Salvini e alla Lega in genere, ma anche rispetto al Quirinale e al Presidente Mattarella che anche giovedì ha voluto accompagnare la legge di bilancio in Parlamento con una serie di raccomandazioni scritte in difesa del risparmio dei cittadini, a tutela del debito pubblico. Con un sottinteso richiamo al governo e al Parlamento a fare attenzione di "non tradire la fiducia dei cittadini".

Una lunga serie di "vaffa"

Il primo vaffa è stato sulle misure bandiera, reddito e pensioni. "Il reddito di cittadinanza, le pensioni di cittadinanza e quota 100 sono nella legge di bilancio, chi dice il contrario racconta balle. Perché in manovra ci sono i soldi (16 miliardi) e quindi vuole dire che c'è la ciccia. E se c'è la ciccia, vuole dire che faremo quanto promesso. E siccome c'è l'emergenza povertà e l'emergenza lavoro, subito dopo Natale facciamo un bel decreto così che da febbraio iniziamo ad erogare il Reddito e le pensioni". Alla faccia di chi dice che ci vorranno mesi e forse un anno.

"Taglieremo ancora di più le pensioni d'oro"

Inquadratura stretta, camicia bianca, fiacca scura, espressione decisa, il vicepremier riserva il secondo "vaffa" è sulle pensioni d'oro, un'altra di quelle misure bandiera, annunciate, remunerativa "fino a tre miliardi" e che invece poi è scomparsa dal testo della manovra. "Stiamo ancora facendo i conti - incalza il vice premier - poiché non sono ancora soddisfatto dei soldi che recupereremo, voglio recuperarne di più. Stiamo lavorando al meglio, faremo un emendamento è così andremo a prendere più soldi possibili ai pensionati d'oro, gente che prende 8-9 mio euro al mese, che non ha versato i contributi e ci ha rubato il futuro". Ancora l'altro giorno il viceministro al Mise Galli (Lega) spiegava, al contrario, che il taglio delle pensioni è una misura "molto complicata dal punto di vista tecnico" e che può comportare profili di illegittimità. Il "suo" ministro, diretto superiore, la pensa in maniera diversa e quindi, stiano tutti sereni, sarà a breve presentato un emendamento al testo della manovra.

"Basta aiuti ai giornali"

Il terza vaffa è dedicato all'editoria, agli odiati giornali. E agli annunciati tagli delle detrazioni e sgravi riservate al settore dell'informazione che però non sono entrati nel testo arrivato alla Camera. "Per me - ha spiegato Di Maio - garantire la libertà d'informazione significa fare in modo che un giornale non debba dipendere dai soldi che gli dà lo Stato. Chi fa buona informazione può stare sul mercato da solo, senza aiuti. Il giorno in cui avremo tagliato questi fondi, io non potrò più dire nulla perché vorrà dire che quei giornali hanno abbastanza appeal per essere comprati dalle persone". Qui la diversità di opinione con la Lega è evidente. E al deputato Morelli, capo della comunicazione del Carroccio, che difende la stampa e soprattutto quella locale, Di Maio concede che si "a volte è migliore la stampa locale di quella nazionale". Ma anche per quella locale i criteri "possono essere solo meritocratici".

"E tagli anche agli stipendi dei parlamentari"

Quindici minuti di diretta Facebook. Un vaffa dietro l'altro. "Ai parlamentari taglieremo gli stipendi, come già facciamo noi" promette Di Maio. Ma anche "le doppie diarie, i doppi stipendi e anche i telepass". Nel mirino anche ' i petrolieri": "Toglieremo un po' di sgravi anche a loro per dare soldi agli insegnanti, a scuola, università e ricerca". E poi la Tav, che è "uno spreco", assai meglio "dare i soldi al trasporto locale". E la prescrizione che muore "dopo il primo grado di giudizio come ha annunciato il ministro Bonafede. Era scritto nel programma e lo faremo". Sarà un emendamento allo cosiddetto spazza-corrotti.

Insomma, una doccia fredda sul governo, sull'alleato Lega, "su tutti quelli che parlano e non sanno quello che dicono oppure raccontano bugie". E anche un altolà a chi sta provando ad annacquare il cambiamento. "Siamo sotto attacco - chiama a raccolta il capo politico del Movimento solleticando l'orgoglio 5 Stelle - soprattutto noi del Movimento e questo mi dà ancora di più la motivazione ad andare avanti. Noi ce la mettiamo tutta, contro tutto e contro tutti". Anche quella del complotto e dell'accerchiamento è una delle dimensioni preferite. Quasi ideali.

Il bilaterale a Tunisi

Tutto questo accade intorno alle 13. Il premier Conte è a Tunisi per un bilaterale importante in vista della Congerenza sulla Libia a Palermo (12-13 novembre) un appuntamento internazionale che per questioni geopolitiche l'Italia e il governo non possono sbagliare. Il premier viene raggiunto da una raffica di agenzie da Roma. Nella sala stampa di Palazzo Chigi le tivù sono sintonizzate con la conferenza stampa tunisina e l'espressione di Conte non è tra le migliori. Così, invece che di Libia, Il premier si ritrova a parlare di Giorgetti e reddito di cittadinanza.

Il libro di Vespa

Per destino, o per scelta, i Vaffa di Di Maio s'intrecciano con le anticipazioni del libro di Bruno Vespa, quasi fossero uno conseguenza dell'altro. O viceversa. La classica strenna natalizia del padrone di casa di Porta a Porta, grazie al tempismo dell'ufficio promozione, si è trasformata in una miccia. La tecnica è quella di sempre: si prendono pillole delle varie interviste e si rilanciano a secondo di quello che in giornata può far lavorare meglio la polemica. E così è. Una delle frasi di Giorgetti estrapolata dal testo, dunque totalmente fuori contesto, sembra fatta apposta per diventare un'interlocuzione polemica alle dichiarazioni di Di Maio. Il reddito di cittadinanza, aveva sostenuto Giorgetti intervistato da Vespa, "presenta complicazioni attuative non indifferenti. Se riuscirà a produrre posti di lavoro, bene. Altrimenti resterà un provvedimento fine a se stesso".

Si capisce che buttato lì così, il virgolettato è una bomba. E' il primo pomeriggio. Il partito del Quirinale va in fibrillazione. Non c'è dubbio che se Di Maio cambia stile e contenuti, il governo del cambiamento ha un problema. E i toni bassi, anche con l'Europa, faticosamente tenuti in queste due settimane (al netto dell'attacco a Draghi) rischiano di essere spazzati via con una diretta Facebook.

Di sicuro, stando alle parole di Di Maio, "saltano" i tempi lunghi per l'entrata in vigore del reddito e di "quota 100" prospettati in questi giorni e confermati dall'assenza dei provvedimenti in manovra. Tempi lunghi utili soprattutto per convincere Bruxelles che sono la crescita e gli investimenti le parole chiave della manovra e non le misure assistenzialistiche e che magari il deficit si fermerà prima di arrivare al 2,4. Saltano, insomma, quei piccoli stratagemmi costruiti a fatica per recuperare affidabilità all'Italia ostaggio di uno spread troppo alto.

L'imbarazzo di Conte

Conte è costretto a mettere da parte la Libia e, accanto al presidente tunisino un po' allibito, a tenere il punto su Giorgetti e Di Maio. "Il reddito di cittadinanza partirà - assicura il premier con quel suo tono impassibile - Siamo ben consapevoli tutti che è una riforma che va fatta con molta attenzione: è la ragione per cui non è stata inserita adesso, teniamo farla bene e con tutti i dettagli". Non una parola sul decreto annunciato da Di Maio proprio a Natale, decreto che non potrà mai essere perché non ci sono le caratteristiche dell'urgenza. Mattarella non lo firmerà mai. Due parole invece sul tema Europa, per cercare di non strappare quel sottile filo di dialogo con Bruxelles: "Come presidente del Consiglio, interloquisco io con le istituzioni europee, mi siedo io al tavolo con loro e caratterizzo il tono dell'interlocuzione con loro, con cui ho avviato un dialogo costruttivo e a cui personalmente spiegherò e dimostrerò come questa manovra sia frutto di un lavoro serio e responsabile". L'ottimismo della volontà.

La Lega sbianchetta il ddl anticorrruzione

Ma non basta per freddare gli animi. La guerra fredda Lega- Cinque Stelle è ripartita alla grande. E non è solo il problema di un libro e della sua anticipazione. Di Maio e i suoi non sopportano Giorgetti, lo considerano "un nemico" e da tempo. In casa Lega non sopportano più Di Maio. Ogni giorno è sempre più dura. Ieri, come se fossero già abbastanza i motivi di dissidio, si è aggiunto un nuovo dossier: la Lega ha presentato emendamenti per togliere dal ddl anticorruzione gli articoli 9 e 10 che prevedano la tracciabilità di ogni finanziamento ai partiti. donazione. "Magari ci sono dei problemi interni alla Lega - aveva detto nella diretta Facebook Luigi di Maio - non lo so e non mi interessa: ho visto che sono stati presentati addirittura emendamenti soppressivi alla trasparenza dei partiti e delle fondazioni che è nella legge 'spazza-corrotti". Allusione pesante. Litigano, su tutto. Ma sono condannati a stare insieme.

Condannati a restare insieme

Così Conte rientra a Roma in serata e convoca subito Giorgetti a palazzo Chigi. Nuove tensioni? Ulteriori chiarimenti? Macché. "E' stato fatto il punto sul maltempo, l'Italia è in una grande emergenza" è stata la versione ufficiale veicolata dello staff di Conte e da quello della Lega, entrambi un po' infastiditi per "tanto inutile e strumentale clamore". Così strumentale che negli stessi minuti il ministro Fraccaro, alter ego di Di Maio, ha affidato ai social questa frase: "Le complicazioni (il termine usato da Giorgetti sul reddito di cittadinanza,ndr) nascono quando si provano a insinuare dubbi sui punti inseriti nel contratto". Davanti ci sono due mesi di dibattito parlamentare sulla manovra. Il verdetto dell'Europa. E la campagna elettorale.