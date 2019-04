Sergio Staino graffia il governo con battute al vetriolo: "Reddito cittadinanza, i dati: da Napoli più domande dell’intera Lombardia", ha scritto. E' così? Quel che è certo è che la citta campana è la prima provincia italiana per richieste di reddito di cittadinanza: con oltre 78.000 domande presentate nel primo mese dall'avvio della misura di contrasto alla povertà introdotta dal Governo gialloverde, il capoluogo campano non supera solo Roma ma l'intera Lombardia. Da questa, infatti, nonostante sia largamente la regione italiana più popolata, sono arrivate all'Inps poco più di 71.000 richieste, superata non solo dalla Campania, ma anche dalla Sicilia, dal Lazio e dalla Puglia.