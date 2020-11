Recovery plan, von der Leyen sente Conte: Italia su buona strada

Roma, 24 nov. (askanews) - Una "buona telefonata con Giuseppe Conte": ne ha dato notizia la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, spiegando che nel colloquio con il presidente del Consiglio italiano si è parlato del "summit G20 sulla salute previsto in Italia nella prossima primavera", della "preparazione del Recovery plan; siamo in stretto contatto, l'Italia è sulla buona strada" e infine della "cooperazione con i partner esterni (all'Ue, ndr) sui flussi migratori".A von der Leyen ha fatto eco lo stesso Conte, citando anche altri temi della conversazione: "Ottimo scambio di vedute oggi - ha scritto il capo del Governo su Twitter - con von der Leyen su Global Health Summit in collegamento con il G20, coordinamento europeo delle misure sanitarie sul Covid19 in occasione del periodo natalizio, un'azione europea più efficace sul tema migrazione con i Paesi extra-UE, e su Brexit".