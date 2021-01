Recovery, iniziato il vertice con Conte a palazzo Chigi

Roma, 8 gen. (askanews) - E' iniziato, a Palazzo Chigi, l'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione dei partiti di governo. Oltre ai ministri Alfonso Bonafede (M5s), Dario Franceschini (Pd), Teresa Bellanova (Iv) e Roberto Speranza (Leu), all'incontro partecipano anche i ministri Roberto Gualtieri (Economia), Vincenzo Amendola (Affari europei), Peppe Provenzano (Coesione) e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.Le delegazioni dei partiti sono state "rafforzate": per il Pd intervengono il vice segretario Andrea Orlando e la responsabile delle donne Cecilia D'Elia; per Leu i capigruppo Loredana De Petris e Federico Fornaro; per Iv i presidenti dei gruppi Maria Elena Boschi e Davide Faraone; per il M5s il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, il viceministro all'Economia Laura Castelli e il sottosegretario agli Affari europei Laura Agea.Sul tavolo la nuova bozza di Piano di ripresa e resilienza, inviata ieri ai partiti.