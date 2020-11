Recovery fund, Conte: i cittadini non possono aspettare

Palma di Maiorca, 25 nov. (askanews) - "Il prossimo Consiglio europeo sarà risolutivo per rendere operativi gli impegni presi, ma siamo fiduciosi, che continuando a lavorare insieme con coraggio e determinazione, anche Paesi che esprimono posizioni che portano a una frenata si convinceranno che tutti i cittadini europei non possono aspettare". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa insieme al primo ministro Pedro Sanchez a Palma di Maiorca.